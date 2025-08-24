Bắt được loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Tây Ninh liền giao cho công an

Ngày 24-8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận thông tin và lập hồ sơ, bàn giao cá thể tê tê cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Qua kiểm tra, cá thể tê tê có trọng lượng 3,9 kg, sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận tê tê từ người dân giao nộp

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-8, Công an xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự thì tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Khánh Hải (SN 1978; ngụ xã Hưng Thuận) về việc ông vừa bắt được con tê tê khi đang trên đường đi chơi về nhà.

Sau đó, ông Hải đã tự nguyên giao nộp con tê tê cho Công an xã Hưng Thuận. Theo Công an xã Hưng Thuận, việc ông Hải làm tự giác giao nộp cá thể tê tê đã mang lại ý nghĩa lớn, cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã.

Tê tê hay còn gọi là trút hoặc xuyên sơn giáp, là các loài động vật có vú thuộc Bộ Tê tê. Hiện nay, tê tê thường chỉ được biết đến rộng rãi ở 2 châu lục nơi chúng phân bố là châu Phi và châu Á. Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có 2 loài tê tê là tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla).

Căn cứ Thông tư 27 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1-7 thì tất cả các loài tê tê tại Việt Nam đều là động vật quý hiếm vừa thuộc nhóm IB đang bị đe dọa tuyệt chủng nên nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại vừa là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.