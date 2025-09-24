HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt được nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của người bị bại liệt ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh đã bắt được 1 trong 2 nghi phạm đã cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân bị bại liệt

Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội về đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ giả vờ tới mua hàng rồi cướp giật chiếc điện thoại của người bán là một phụ nữ khuyết tật, ngày 24-9, Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà của nạn nhân ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Bắt được nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của người bị bại liệt ở Tây Ninh- Ảnh 1.

Bắt được nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của người bị bại liệt ở Tây Ninh- Ảnh 2.

Bắt được nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của người bị bại liệt ở Tây Ninh- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra, truy xét đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người khuyết tậ

Tại đây, mẹ của nạn nhân là bà Lê Ngọc M. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9. Lúc đó, do gia đình đi vắng nên chỉ có bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị khuyết tật) ngồi trước cửa nhà ven đường Lê Văn Tưởng để bán ổi thì bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người bị bại liệt

Theo bà M,. chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của bà T. mua tặng cho bà để xem phim giải khuây.

"Từ khi bị cướp giật điện thoại, T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9. Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- bà M. chia sẻ trong nỗi buồn.

Cũng theo bà M., lúc 8 tuổi thì bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân khiến việc đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, cho biết đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy xét đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của bà T. 

Đến chiều 24-9, công an đã bắt được nghi phạm Thị Trúc (32 tuổi; quê Kiên Giang; tạm trú An Giang). Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận thực hiện hành vi cướp giật cùng  Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh).


Tin liên quan

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt 3 thanh niên về hành vi cướp giật tài sản, liên quan vụ "giật cô hồn".

Khởi tố kẻ cướp giật 97 tờ vé số của người ngồi bán trên xe lăn

(NLĐO) – Sau khi cướp giật 97 tờ vé số của người ngồi bán trên xe lăn, Nguyễn Thanh Điền đem đi bán lại để lấy tiền tiêu xài

Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Công an xã ở Tây Ninh bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng sau một ngày trốn chạy.

