HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt 3 thanh niên về hành vi cướp giật tài sản, liên quan vụ "giật cô hồn".

Ngày 15-9, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"- Ảnh 1.

Mai Anh Kiệt, Hà Kim Bảo, Nguyễn Tuấn Hùng và tang vật.

Hiện Công an TP HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với một thiếu niên 15 tuổi.

Rủ nhau "giật cô hồn"

Theo điều tra, lúc 16 giờ chiều 6-9, nhân viên cửa hàng PNJ ở số 142 Âu Cơ, phường Tân Hòa (quận Tân Bình cũ) sử dụng bàn bằng inox để cúng cô hồn.

3 phút sau, nhóm thanh niên chạy xe máy đến cửa hàng. Trong đó, 2 thanh niên đi trên xe máy cho xe chạy lên lề. Người ngồi đằng sau nhảy xuống xe, giật mạnh chiếc bàn khiến đồ cúng rơi vãi xuống đường.

Sau khi giật được bàn inox, nhóm thanh niên di chuyển về hướng ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân.

Công an phường Tân Hòa phối hợp Công an TP HCM tiến hành truy xét và bắt giữ nhóm Mai Anh Kiệt, Nguyễn Tuấn Hùng, Hà Kim Bảo và thiếu niên 15 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên cho biết chiều 6-9 đã tập trung ở hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên và rủ nhau đi giật đồ cúng cô hồn.

Sau đó, họ đi trên 2 xe máy, chạy qua nhiều tuyến đường thuộc ở TP HCM. Khi đi đến đường Lê Đại Hành (gần chùa Vạn Phước) thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi 5 xe máy cũng đi giật đồ cúng. Đến chùa, nhóm thấy nhóm kia giật bàn inox để đồ cúng chạy tẩu thoát.

Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên bàn bạc nhau giật bàn inox để bán lấy tiền tiêu xài.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"- Ảnh 2.

Hình ảnh Nguyễn Tuấn Hùng giật bàn inox ở cửa hàng PNJ.

Khi đến trước cửa hàng PNJ thì Hùng nhảy xuống xe và giật chiếc bàn cúng cô hồn như trên, rồi cả nhóm chạy về cất giấu chiếc bàn gần chốt khu phố 5, phường Bảy Hiền và giải tán.

Giật tiếp 2 bàn inox

Chưa dừng lại, tối 7-9, Bảo một mình đi bộ trên đường thì tiếp tục giật 1 chiếc bàn inox để đồ cúng tại trước nhà số 181/14 Hồng Lạc, phường Bảy Hiền. Bảo sau đó chạy bộ ra đầu hẻm và gọi thiếu niên 15 tuổi chạy xe máy đến chở Bảo đem đến cất giấu gần chốt khu phố 5 phường Bảy Hiền. Tại đây cả hai gặp Hùng và Kiệt đang ngồi ở quán nước.

Lúc này, biết trên đường Ni Sư Huỳnh Liên có nhà cúng cô hồn, nên thiếu niên 15 tuổi chạy xe máy chở Bảo đến hẻm Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền.

Sau đó, thiếu niên 15 tuổi dừng xe bên ngoài chờ, Bảo đi bộ vào nhà số 73/4/18 Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền và cướp giật được 1 cái bàn tròn inox rồi lên xe thiếu niên 15 tuổi chở, tẩu thoát về khu phố 5 phường Bảy Hiền để cất giấu.

Tại đây bảo vệ khu phố nghi vấn nên hỏi về nguồn gốc chiếc bàn thì Bảo và thiếu niên 15 tuổi bỏ lại chiếc bàn rồi bỏ đi.

Tin liên quan

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben

CSGT vào cuộc mật phục ghi hình, một con đường ở TP HCM lập tức vắng xe ben

(NLĐO) - Người dân cho hay xe ben 'hổ vồ', xe tải thường đậu hàng dài trên đường số 1, đường số 13 của phường Linh Xuân, TP HCM.

10 thanh niên đánh một thanh niên do mâu thuẫn "giật cô hồn"

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong lúc "giật cô hồn", nhóm 10 thanh niên đã lao vào đánh một thanh niên cùng "giật cô hồn".

2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) - Tục giật cô hồn đang bị nhiều người lợi dụng để trục lợi, gây biến tướng.

cướp giật tài sản giật cô hồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo