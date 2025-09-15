Bắt được nghi phạm vụ võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ qua đêm trên ô tô

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nghi phạm trong vụ một võ sĩ ở phường Phú Lợi trình báo mất khoảng 30 cây vàng.

Clip ghi lại vụ việc

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm, thu hồi tang vật. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi nạn nhân bị mất khoảng 30 cây vàng

Trước đó, anh H.V.D. (SN 1988, ở phường Phú Lợi) đến Công an phường trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn vào ngày 7-9.

Theo người này, khuya 6-9, anh lái ô tô bán tải biển số 61A-821... chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP HCM. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ trên xe, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên đánh thức anh D dậy. Anh D. kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng, trong đó có sợi dây chuyền 10 cây, lắc tay 10 cây cùng nhẫn, lắc tay khác để trong hộc xe phía bên phải tay lái… tổng số gần 30 cây.