Bắt Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hoàng Gia Lê Thị Mai

Ngày 29-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ vừa đã tống đạt, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Thị Mai (SN 1984, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Hoàng Gia, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Bị can Lê Thị Mai. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Lê Thị Mai đã lợi dụng việc tố cáo, phản ánh, kiến nghị không đúng sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.