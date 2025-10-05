HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giám đốc một công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả bán ra thị trường, giám đốc một công ty bị bắt.

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải phòng và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ tại Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Sản xuất bình chữa cháy giả tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Cơ quan công an phong tỏa trụ sở Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6 kg và 8 kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Sản xuất bình chữa cháy giả tại Phú Thọ - Ảnh 3.

Cơ quan công an khám xét Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Phan Thế Hoài, với vai trò là Giám đốc của 2 Công ty nêu trên, đã cùng em trai là Phan Bạch Thông, Giám đốc sản xuất Công ty Tomoken Quảng Ninh, thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: Bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỉ lệ % "tự nghĩ ra", tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy. Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỉ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Phan Thế Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Sản xuất bình chữa cháy giả tại Phú Thọ - Ảnh 4.

Cơ quan công an khám xét bên trong Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834.857.352.180 đồng. Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) là 1.641.938 bình với tổng doanh số 527.628.578.935 đồng, (loại bình bột 6 kg và 8 kg là 850.615 bình = 295.951.934.185 đồng).

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6 kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can tỉnh Quảng Ninh giám đốc công ty khu công nghiệp Cơ quan Cảnh sát tỉnh Phú Thọ bình chữa cháy giả
