Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Phương Đông Building

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã bắt ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn, nhân viên công ty, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (trái) và Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, sáng 15-8, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe chở rác do Công ty Phương Đông Building thuê vận chuyển, đổ chất thải trực tiếp xuống một khu đất ở xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, ông Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP HCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4-2025, Nguyên đã chỉ đạo Tuấn sau khi thu gom rác thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Các cơ quan chức năng xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Công an TP HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.