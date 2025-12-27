Bắt giam một giám đốc công ty ở Đồng Nai

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam) để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc lệnh bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Thắng

Bước đầu xác định, đầu năm 2025, ông Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam đã gian dối bằng hợp đồng chỉ định thầu lập cuối năm 2024 với Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật.

Từ việc này, ông Thắng chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và thông báo những cá nhân bị ông Nguyễn Ngọc Thắng lừa đảo liên hệ Công an tỉnh để trình báo.