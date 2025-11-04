Làm rõ thủ đoạn "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một phụ nữ

Chiều 4-11, tin từ VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, ngụ phường Thành Sen) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Đậu Thị Huyền Trang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trang thường thu thập thông tin những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để môi giới, tìm người nhận chuyển nhượng và hưởng hoa hồng.

Đến cuối tháng 9-2025, do cần tiền gấp để trả nợ, Trang rủ bà Đinh Thị X. hùn tiền đóng 300 triệu đồng đặt cọc làm hợp đồng nhận chuyển nhượng 1 thửa đất tại xã Đan Hải của anh Nguyễn Hữu H., sau đó sẽ chuyển nhượng lại cho người khác với giá cao hơn để kiếm lời.

Không chút nghi ngờ, ngày 26-9, bà X. đã chuyển 150 triệu đồng cho Trang. Ngay sau khi nhận được số tiền này, Trang không đặt cọc mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu.

Sau khi nắm được thông tin anh H. đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác, biết mình bị Trang lừa đảo, bà X. đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tố giác.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Các tài liệu thu thập được cho thấy Trang còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người khác với số tiền trên 500 triệu đồng.