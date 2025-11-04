Làm rõ thủ đoạn "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một phụ nữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Làm rõ thủ đoạn "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một phụ nữ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Với chiêu trò rủ nhau hùn vốn mua đất, Đậu Thị Huyền Trang ở Hà Tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của nhiều người

Chiều 4-11, tin từ VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, ngụ phường Thành Sen) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Đậu Thị Huyền Trang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trang thường thu thập thông tin những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để môi giới, tìm người nhận chuyển nhượng và hưởng hoa hồng.

Đến cuối tháng 9-2025, do cần tiền gấp để trả nợ, Trang rủ bà Đinh Thị X. hùn tiền đóng 300 triệu đồng đặt cọc làm hợp đồng nhận chuyển nhượng 1 thửa đất tại xã Đan Hải của anh Nguyễn Hữu H., sau đó sẽ chuyển nhượng lại cho người khác với giá cao hơn để kiếm lời.

Không chút nghi ngờ, ngày 26-9, bà X. đã chuyển 150 triệu đồng cho Trang. Ngay sau khi nhận được số tiền này, Trang không đặt cọc mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu.

Sau khi nắm được thông tin anh H. đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác, biết mình bị Trang lừa đảo, bà X. đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tố giác.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Các tài liệu thu thập được cho thấy Trang còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người khác với số tiền trên 500 triệu đồng.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã nhận cuộc gọi lừa đảo

Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã nhận cuộc gọi lừa đảo

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh đề nghị có quy định chặt chẽ trong bảo mật thông tin khách hàng, tránh lộ lọt khi mua hàng qua mạng.

Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt giữ 66 đối tượng trong tổ chức tội phạm do "bà trùm" người Việt điều hành lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

(NLĐO) – Cơ quan công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều hành đã chiếm đoạt tiên của 8.000 người dân.

cơ quan điều tra quyền sử dụng đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân quyết định khởi tố bị can
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo