Bắt giam người đàn bà lừa bán đất “ma” ở Phú Quốc

Sáng 20-7, thượng tá Trương Sa My - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – cho biết cơ quan này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thị Nu (SN 1962; thường trú huyện Ba Tri, tỉnh Biến Tre) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Điều tra viên thẩm vấn bị can Phan Thị Nu

Trước đó, vào ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Trần Đình Kim Tuyến, cho rằng bà Phan Thị Nu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,45 tỉ đồng.

Điều tra viên đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thị Nu

Theo nguồn tin tố giác tội phạm, khoảng tháng 12-2023, bà Nu tự giới thiệu có 2 thửa đất liền kề tổng diện tích 249.000 m2 tại tổ 2, ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc và gạ bán cho bà Trần Đình Kim Tuyến 6.000 m2.

Bị can Nu ký nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Bà Nu sử dụng nhiều loại giấy tờ để chứng minh nguồn gốc các thửa đất, đồng thời dẫn bà Tuyến đi xem vị trí, thuê người đo đạc thực địa và cam kết sẽ cung cấp tờ trích đo địa chính đối với phần diện tích chuyển nhượng cho bà. Do tin tưởng, bà Tuyến đồng ý làm hợp đồng mua bán và chuyển tiền cho bà Nu.

Sau khi nhận tờ trích lục đo thửa đất của bà Nu giao, bà Tuyến nghi ngờ giấy tờ là giả nên đã trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định bà Phan Thị Nu không có thửa đất nào tại tổ 2, ấp Rạch Vẹm. Toàn bộ giấy tờ liên quan các thửa đất mà bà Nu cung cấp cho bà Tuyến đều là giả.

Tại cơ quan công an, bà Nu đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, tình trạng bao chiếm đất rừng và sử dụng các loại giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phú Quốc còn diễn biến phức tạp.

Do đó, Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án điều tra, quyết tâm triệt xóa, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Công an kêu gọi còn ai là nạn nhân của bà Phan Thị Nu nhanh chóng đến cơ quan điều tra trình báo.