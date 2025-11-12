HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giam nữ "doanh nhân" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Giả vờ cần vốn mở nhà hàng, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã lừa vay hơn 10 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (SN 1983, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (cũ) – nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giam nữ Bắt giam nữ "doanh nhân" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bị can Trương Thị An bị bắt giam sau khi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng (ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10-2023, bà An nhiều lần vay tiền của nhiều người để kinh doanh nhưng mất khả năng trả nợ.

Do không có tiền để trả nợ, bà An bịa chuyện cần vốn để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh kiếm lời, hứa trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà N.T.T.N (trú cùng địa phương).

Tin tưởng lời bà An, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2024, bà N. đã nhiều lần cho vay với tổng số tiền 10,36 tỉ đồng. Để có tiền cho vay lại, bà N. huy động vốn từ 2 người quen hơn 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà đem trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Công an xác định tổng số tiền bà An chiếm đoạt là 10,36 tỉ đồng. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị bà An lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,5 tỉ đồng.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi của bị can.

Tin liên quan

Nhận 2 thùng tiền của nữ doanh nhân, cựu cán bộ TAND Tối cao hầu toà

Nhận 2 thùng tiền của nữ doanh nhân, cựu cán bộ TAND Tối cao hầu toà

(NLĐO)- Cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam bị cáo buộc đã nhận 26 tỉ đồng của nữ doanh nhân để "giải quyết nhanh vụ kiện".

Phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nữ doanh nhân

Bị can Vũ Thị Thúy và 10 đồng phạm đã dùng lợi nhuận khủng, mượn uy tín để lừa 13.980 nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng

VIDEO: Công an xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Hiện chưa rõ việc công an xuất hiện trước nhà 1 doanh nhân có tiếng trong hoạt động kinh doanh chợ ở Thanh Hóa, nhưng sự việc đang gây chú ý của dư luận

