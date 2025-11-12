HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc đã hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện.

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

- Ảnh 1.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (bên trái) tại lễ ký kết hợp tác với đối tác. Ảnh: NLĐO

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch: Úc), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Úc), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân. Hai bị can đã thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Trước đó, ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án. Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản vay tín dụng CEO
