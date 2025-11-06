HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhận 2 thùng tiền của nữ doanh nhân, cựu cán bộ TAND Tối cao hầu toà

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam bị cáo buộc đã nhận 26 tỉ đồng của nữ doanh nhân để "giải quyết nhanh vụ kiện".

TAND TP Hà Nội đang đưa các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982); Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh (SN 1971) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhận 26 tỉ đồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TAND Tối cao - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: L.H.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tân Tân có khoản nợ ngân hàng 106 tỉ đồng mất khả năng thanh toán nên bị ngân hàng yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp. Tháng 1-2017, ngân hàng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Ng.Th.X.H. (SN 1973, ở Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Do có quen biết, đồng thời nắm được nhu cầu cần giải quyết nhanh vụ kiện của bà H., Việt Anh "nổ" quen nhiều lãnh đạo cấp cao để giúp nữ doanh nhân này thắng kiện. Tin tưởng Việt Anh, bà H. đã đưa 10 tỉ đồng để Việt Anh đi quan hệ và lo việc.

Tháng 12-2021, Việt Anh nói tìm được mối quan hệ "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H. ra Hà Nội gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa (chồng của Thúy Hạnh). Sau đó, bà H. chuyển cho vợ chồng ông Nghĩa 48 tỉ đồng.

Tiếp đó, vợ chồng ông Nghĩa liên hệ nhờ và đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỉ đồng của bà Ng.Th.X.H., đồng thời ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thị Hạnh giải quyết công việc.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hạnh tìm đến Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND Tối cao để đặt vấn và được nhận lời, với giá 11 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được ông Nghĩa chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh nhưng bị cáo này chỉ chuyển cho Nam 6 tỉ đồng. Thời gian sau, Nam yêu cầu Hạnh đưa thêm 20 tỉ đồng thì được nữ bị cáo nói đến công ty của vợ chồng ông Nghĩa (tại Cầu Giấy, Hà Nội) lấy.

Cáo trạng nêu, vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỉ đồng vào hai thùng bìa carton và bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà, để vào ghế sau.

Đến tháng 7-2022, Nam đòi bà Hạnh chuyển nốt 5 tỉ đồng còn thiếu. Nhưng do đã tiêu hết tiền, Hạnh đề nghị "đổi" bằng 2 thửa đất cho Nam. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

Cáo buộc cho rằng Việt Anh chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng, Lê Nam chiếm đoạt 25 tỉ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn tố giác các bị cáo.

Khi cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, bị cáo Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Nguyễn Thị Hạnh. Cựu cán bộ tòa án còn hướng dẫn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với mình bằng sim rác.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của bà H. và các tài liệu khác có trong hồ sơ, cơ quan điều tra cho rằng, đủ căn cứ xác định bị cáo Việt Anh lợi dụng quan hệ thân thiết để chiếm đoạt 10 tỉ đồng của bà H..

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lê Nam khai rằng mình không tư vấn cho bà H., không làm bất cứ công việc gì để giải quyết tranh chấp thương mại trên, không có việc nhận hơn 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào các dữ liệu điện tử là các file ghi âm, xác định bị cáo Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền "chạy án".

Theo dự kiến, chiều nay 6-11, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án.

Tin liên quan

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

(NLĐO) - Lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước, một đối tượng bị bắt giữ.

Truy tố nữ Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Huy động hàng chục ngàn nhà đầu tư để chiếm đoạt với số tiền hàng ngàn tỉ đồng, Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị truy tố.

Thủ đoạn lừa đảo gần 11 tỉ đồng của 1 phụ nữ ở TP HCM

(NLĐO) - Hồng đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà mình thuê để chuyển nhượng và chiếm đoạt tiền của ông Đ. 5 tỉ đồng

lừa đảo vụ kiện tiền thùng tiền cựu cán bộ TAND tối cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo