Pháp luật

Đối tượng trộm chó có súng tự chế, dùng bình xịt hơi cay chống trả công an ở TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công an phường Bình Dương tạm giữ tang vật là 8 con chó đã chết, 2 bình xịt hơi cay, 1 súng tự chế (loại súng bắn chỉa) và 2 cây chỉa

Ngày 29-1, Công an phường Bình Dương, TPHCM đã truy đuổi bắt 2 đối tượng trộm chó trên đường 51 (gần chợ Phú Chánh C, thuộc khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra Công an phường Bình Dương đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. 

Tổ tuần tra đề nghị dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy và dùng bình xịt hơi cay chống trả. 

Công an phường Bình Dương truy đuổi đối tượng trộm chó có súng tự chế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ trộm chó

Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi đến đường 51, khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương. Tại đây, hai đối tượng bỏ xe máy và tang vật trên đường để chạy trốn. Công an tiếp tục truy đuổi bắt được cả hai và đưa trở lại hiện trường để xử lý.

Qua làm việc nhanh, 2 đối tượng khai là N.H.T (sinh năm 1987, trú tại xã Hóc Môn, TPHCM) và V.Q.V (sinh năm 1989, trú tại Ô Môn, TP Cần Thơ). 

Hai đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó) các địa bàn lân cận và phường Bình Dương.

Hiện công an tạm giữ tang vật là 1 xe máy không rõ biển số, 8 con chó đã chết, 2 bình xịt hơi cay, 1 súng tự chế (loại súng bắn chỉa) và 2 cây chỉa.

Công an phường Bình Dương lập biên bản vụ việc “trộm cắp tài sản” và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt "cẩu tặc" đột nhập trang trại trộm chó

Bắt "cẩu tặc" đột nhập trang trại trộm chó

(NLĐO)- Chỉ 24 giờ sau khi trộm 4 con chó của một hộ dân, "cẩu tặc" đã bị công an bắt giữ

Vụ trộm chó bằng ôtô ở Tây Ninh: Bắt 1 đối tượng, mở rộng điều tra

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra mở rộng, truy bắt những đối tượng còn lại trong vụ đi trộm chó bằng ô tô

Camera an ninh bắt trọn khoảnh khắc đối tượng đi ô tô nhanh tay trộm chó ở Tây Ninh

(NLĐO) - Một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống thực hiện hành vi bắt trộm chó ở vùng quê Tây Ninh

trộm cắp tài sản hai đối tượng công an phường trộm chó TPHCM
