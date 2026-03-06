HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ 2 nghi phạm vụ sát hại người đàn ông ở Tây Nha Trang

K. Nam

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã đưa 2 nghi phạm dựng lại hiện trường vụ người đàn ông tử vong với vết thương trên cổ tại Nha Trang

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 2 nghi phạm liên quan vụ việc đến để phục vụ công tác điều tra, làm rõ diễn biến dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Nóng: Bắt 2 nghi phạm vụ sát hại người đàn ông ở Tây Nha Trang - Ảnh 1.

- Ảnh 1.

Hai nghi phạm được dẫn đến hiện trường

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án. Hiện danh tính của 2 người này chưa được cơ quan điều tra công bố.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ án người đàn ông tử vong ở đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang

Trước đó, vào sáng 5-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an có mặt kiểm tra, nạn nhân đã tử vong. 

Qua trích xuất camera an ninh của một hộ dân gần khu vực hiện trường, khoảng 1 giờ 37 phút ngày 5-3, người đàn ông này bất ngờ gục xuống vỉa hè với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng dùng hung khí rượt đuổi du khách nước ngoài ở Nha Trang

Bắt 3 đối tượng dùng hung khí rượt đuổi du khách nước ngoài ở Nha Trang

(NLĐO)- Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt 3 đối tượng liên quan clip dùng hung khí rượt đánh người nước ngoài lan truyền

CLIP: Xô xát ở trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, người đàn ông bị đấm gục

(NLĐ) - Công an phường Nha Trang đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông bị đấm gục ở trung tâm thương mại Gold Coast

Xử lý thế nào với tài xế taxi ở Nha Trang "ảo thuật" 200.000 đồng?

(NLĐO) - Khi du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, tài xế taxi nhanh tay nhận, sau đó làm "ảo thuật" tráo tiền.

