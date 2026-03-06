Bắt giữ 2 nghi phạm vụ sát hại người đàn ông ở Tây Nha Trang

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 2 nghi phạm liên quan vụ việc đến để phục vụ công tác điều tra, làm rõ diễn biến dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hai nghi phạm được dẫn đến hiện trường

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án. Hiện danh tính của 2 người này chưa được cơ quan điều tra công bố.

Hiện trường vụ án người đàn ông tử vong ở đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang

Trước đó, vào sáng 5-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an có mặt kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Qua trích xuất camera an ninh của một hộ dân gần khu vực hiện trường, khoảng 1 giờ 37 phút ngày 5-3, người đàn ông này bất ngờ gục xuống vỉa hè với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.