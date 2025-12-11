HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ 3 thiếu niên manh động ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Ba thiếu niên đã khống chế, chở 1 người đàn ông ra nghĩa trang đánh đập rồi cướp tài sản.

Ngày 11-12, Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ vụ việc 3 thiếu niên chở 1 người đàn ông ra nghĩa trang đánh đập, cướp tài sản.

Bắt giữ 3 thiếu niên cướp tài sản tại Đắk Lắk gây chấn động - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với 3 thiếu niên manh động

Ba thiếu niên bị bắt giữ gồm: H.P.Đ.T. (17 tuổi), N.V.H. (15 tuổi) và T.H.H. (16 tuổi), cùng ngụ xã Ea Súp.

Trước đó, chiều ngày 6-12, Công an xã Ea Súp tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.H. (40 tuổi, ngụ xã Ea Súp) về việc bị đánh đập, cướp tài sản.

Theo đơn trình báo, chiều ngày 3-12, ông H. bị 3 thanh niên khống chế, đánh đập, cướp 1 sợi dây chuyền bạc và 60.000 đồng tại 1 nghĩa trang.

Sau ít giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Súp đã làm rõ được 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 thiếu niên khai nhận do mâu thuẫn với ông H. tại 1 đám cưới nên đã khống chế, dùng xe máy chở nạn nhân đến 1 nghĩa trang.

Tại đây, 3 thiếu niên đánh đập ông H. rồi cướp số tài sản nói trên.

Tin liên quan

Tài xế xe ôm bị 2 thanh, thiếu niên kề dao vào cổ cướp xe máy

Tài xế xe ôm bị 2 thanh, thiếu niên kề dao vào cổ cướp xe máy

(NLĐO)- Khi tài xế xe ôm chở tới đoạn đường vắng, 2 thanh, thiếu niên ở Thanh Hóa đã rút dao kề cổ khống chế rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát

27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm "truy sát" nhau giữa đêm khuya

(NLĐO)- Công an tại Ninh Bình đã triệu tập, điều tra, xử lý 27 thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây sự, dùng dao kiếm "truy sát" gây náo loạn đường phố

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến một người tử vong

(NLĐO) - Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực bột phát trong giới trẻ.

Cướp tài sản tỉnh Đắk Lắk đánh đập thiếu niên manh động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo