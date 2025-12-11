Ngày 11-12, Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ vụ việc 3 thiếu niên chở 1 người đàn ông ra nghĩa trang đánh đập, cướp tài sản.

Cơ quan công an làm việc với 3 thiếu niên manh động

Ba thiếu niên bị bắt giữ gồm: H.P.Đ.T. (17 tuổi), N.V.H. (15 tuổi) và T.H.H. (16 tuổi), cùng ngụ xã Ea Súp.

Trước đó, chiều ngày 6-12, Công an xã Ea Súp tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.H. (40 tuổi, ngụ xã Ea Súp) về việc bị đánh đập, cướp tài sản.

Theo đơn trình báo, chiều ngày 3-12, ông H. bị 3 thanh niên khống chế, đánh đập, cướp 1 sợi dây chuyền bạc và 60.000 đồng tại 1 nghĩa trang.

Sau ít giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Súp đã làm rõ được 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 thiếu niên khai nhận do mâu thuẫn với ông H. tại 1 đám cưới nên đã khống chế, dùng xe máy chở nạn nhân đến 1 nghĩa trang.

Tại đây, 3 thiếu niên đánh đập ông H. rồi cướp số tài sản nói trên.