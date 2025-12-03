Ngày 3-12, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử và tuyên án đối với Giàng Seo Tỏa (18 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng các đồng phạm liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 thanh niên tử vong xảy ra tại quận Bình Tân vào tháng 3-2024. HĐXX tuyên phạt Giàng Seo Tỏa 7 năm tù về tội "Giết người". 2 bị cáo Sùng Văn Trường (19 tuổi) và Thào Mí Giáo (18 tuổi), cùng ngụ Đắk Lắk, mỗi người nhận 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17-3-2024, trước nhà số 49 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), nhóm thanh niên gồm Thào Văn Dũng, Sùng Văn Trường, Lê Văn Đạo, Thào Mí Giáo và Thào Mí Tủa đã xảy ra xô xát với nhóm của Giàng Seo Tỏa, Giàng Seo Cự và Sùng A Lồng. Hai nhóm vốn không có mâu thuẫn từ trước nhưng trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai bên đã lao vào đánh nhau.

Bị cáo Toả tại toà

Trong cuộc hỗn chiến, Giàng Seo Tỏa đã dùng dao bấm đâm Thào Văn Dũng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tỏa còn gây thương tích cho Sùng Văn Trường với tỉ lệ 1% và Thào Mí Tủa với tỉ lệ 2%. Tuy nhiên, Trường và Tủa có đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tỏa về hành vi cố ý gây thương tích nên cơ quan điều tra chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của Tỏa về tội "Giết người".

Vụ án còn liên quan đến nhiều thanh thiếu niên khác. Trong đó, có những đối tượng dù có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng do còn dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra chỉ đề nghị xử lý hành chính. Riêng Giàng Seo Cự chỉ đánh trả khi bị tấn công và không gây thương tích, hành vi này được xác định là phòng vệ chính đáng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng và sức khỏe của người khác, gây mất trật tự xã hội. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ và thiếu kiểm soát, nhóm thanh thiếu niên đã dẫn đến hậu quả chết người.