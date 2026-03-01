Bắt giữ đối tượng cầm kéo xông vào tiệm, cướp dây chuyền của thợ làm móng

Ngày 1-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Quang Vũ (SN 1976; ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 18-2, chị H.N.N đang ngồi làm móng cho khách tại cửa tiệm thuộc xã Phú Quới thì bị Vũ cầm theo một cây kéo, xông vào giật sợi dây chuyền mà chị N. đang đeo trên cổ.
Do bị hại chống trả và hô hoán nên Vũ đã dùng cây kéo tấn công chị N. để tẩu thoát.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã khống chế, bàn giao Vũ cùng với tang vật cho lực lượng chức năng.
