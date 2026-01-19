HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã, bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một đối tượng đang bị truy nã đã bị phát hiện, bắt giữ

Ngày 19-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh.

Đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài là ai? - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Tây Ninh bắt đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 18-1, trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện một trường hợp sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này là Đinh Nhựt Hiếu (SN 2001, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (cũ) ra quyết định truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã, hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật và thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

