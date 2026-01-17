HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tạm giữ 2 đối tượng trộm điện thoại cửa hàng ở Vĩnh Long

Ca Linh

(NLĐO) - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tạm giữ hai đối tượng liên quan vụ trộm khoảng 50 điện thoại iPhone tại một cửa hàng

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Trần Nhứt Phi (SN 2003; ngụ Vĩnh Long) và Trương Thị Huệ (ngụ An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ nhân viên tiếp tay trộm 50 điện thọai iPhone tại cửa hàng Vĩnh Long - Ảnh 1.

Công an làm việc với đối tượng Trương Thị Huệ

Trước đó, vào sáng 12-1, chị Đ.T.D.T là nhân viên cửa hàng điện thoại N.T.S (khóm 4, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) trình báo công an về việc cửa hàng bị mất trộm khoảng 50 máy điện thoại di động iPhone.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh.

Đến sáng hôm sau, công an phát hiện Phi là đối tượng nghi vấn nên tiến hành triệu tập về trụ sở cơ quan làm việc.

Nữ nhân viên tiếp tay trộm 50 điện thọai iPhone tại cửa hàng Vĩnh Long - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ

Quá trình làm việc, Phi khai nhận vào đêm 11, rạng sáng 12-1, Phi cấu kết với Huệ (là nhân viên quản lý cửa hàng điện thoại di động trên). Huệ cung cấp chìa khóa cửa, chìa khóa két sắt cho Phi để đột nhập, mở két sắt lấy trộm 50 máy điện thoại di động.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Phi đón xe đi đến Tây Ninh bán 13 máy điện thoại qua mạng xã hội, còn lại 37 máy điện thoại cơ quan điều tra đã thu hồi.

Tin liên quan

Đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm nhiều điện thoại iPhone

Đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm nhiều điện thoại iPhone

(NLĐO)- Nửa đêm, Sang đã đột nhập phía sau cửa hàng Thế giới di Động từ trên mái tôn của cửa hàng, lấy trộm 8 chiếc điện thoại di động iPhone

Công an TPHCM tìm lại iPhone 17 Pro Max cho ca sĩ TiTi

(NLĐO) - Ca sĩ TiTi định vị được điện thoại đang nằm ở phường Chợ Quán nên đến trụ sở công an tại đây trình báo.

"Chia tay đòi quà" iPhone đã tặng bạn gái, nam thanh niên "biến" thành kẻ cướp

(NLĐO)- Không thấy chiếc điện thoại iPhone 11 đã tặng chị T., Quý đã lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Sau đó, Quý túm cổ áo chị T., rút dao kề cổ, đe dọa.

iPhone Vĩnh Long nữ nhân viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo