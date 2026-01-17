Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Trần Nhứt Phi (SN 2003; ngụ Vĩnh Long) và Trương Thị Huệ (ngụ An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với đối tượng Trương Thị Huệ

Trước đó, vào sáng 12-1, chị Đ.T.D.T là nhân viên cửa hàng điện thoại N.T.S (khóm 4, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) trình báo công an về việc cửa hàng bị mất trộm khoảng 50 máy điện thoại di động iPhone.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh.

Đến sáng hôm sau, công an phát hiện Phi là đối tượng nghi vấn nên tiến hành triệu tập về trụ sở cơ quan làm việc.

Tang vật bị thu giữ

Quá trình làm việc, Phi khai nhận vào đêm 11, rạng sáng 12-1, Phi cấu kết với Huệ (là nhân viên quản lý cửa hàng điện thoại di động trên). Huệ cung cấp chìa khóa cửa, chìa khóa két sắt cho Phi để đột nhập, mở két sắt lấy trộm 50 máy điện thoại di động.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Phi đón xe đi đến Tây Ninh bán 13 máy điện thoại qua mạng xã hội, còn lại 37 máy điện thoại cơ quan điều tra đã thu hồi.