Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng sử dụng clip nhạy cảm để "tống tình" người yêu cũ.

Cụ thể, công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, quê Quảng Trị, hiện ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cưỡng dâm.

Bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn vì hành vi cưỡng dâm người yêu cũ

Quá trình điều tra xác định Tuấn và chị L.M.C (SN 2003, quê Thanh Hóa, hiện tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có quen biết, yêu nhau từ tháng 10-2024 đến tháng 6-2025 thì chia tay.

Trong thời gian quen nhau, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm, ân ái của mình với chị C. mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.

Dọa tung clip nhạy cảm, ép người yêu cũ quan hệ tình dục

Đối tượng sau đó đã dùng hình ảnh, video khỏa thân để đe dọa, buộc chị C. phải gặp mặt và quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học tập, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu.

Ngày 5-7, Tuấn đưa chị C. đến khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và tại đây đã thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 8-7, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên đường Đa Mặn 2 (phường Ngũ Hành Sơn) và lặp lại hành vi tương tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, buộc đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Khám xét điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hình ảnh, video liên quan.