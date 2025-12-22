Nghịch tử hành hung mẹ, đâm người thi hành công vụ ở Cà Mau

Ngày 22-12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Lợi (SN 1995; ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) 11 năm tù về tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Lợi tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 20-6-2025, Lợi có hành vi hành hung mẹ ruột là bà L.T.H. gây mất an ninh trật tự. Sau đó, Công an thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (cũ) kết hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến mời Lợi về làm việc.

Khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đến, Lợi không những không chấp hành mà còn lấy dao đe dọa hành hung, rượt đuổi và đâm ông Trần A Đal (là thành viên tổ công tác), gây thương tích 64%.

Không dừng lại, Lợi còn tiếp tục cầm dao rượt đuổi lực lượng làm nhiệm vụ rồi vào nhà cố thủ… Sau đó, Lợi đã bị cảnh sát cơ động trấn áp và bắt giữ.



