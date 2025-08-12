HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bắt giữ kẻ đột nhập cửa hàng trộm 17 chiếc iPhone ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên 22 tuổi quê ở tỉnh Quảng Trị đột nhập cửa hàng điện thoại tại Đà Nẵng lấy trộm 17 chiếc iPhone trị giá gần 150 triệu đồng.

Ngày 12-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, trưa 11-8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh T.V.T (SN 1997; trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) về việc kẻ gian đột nhập cửa hàng điện thoại trên đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây, lấy trộm 17 chiếc iPhone các loại, tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

Bắt giữ kẻ trộm 17 chiếc iPhone ở Đà Nẵng , đối tượng 22 tuổi bị Bắt - Ảnh 1.

Lê Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Công an phường Hội An Tây đã huy động toàn bộ lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các nghi phạm.

Chưa đầy 10 giờ từ khi tiếp nhận thông tin, vào lúc 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường Hội An Tây đã phát hiện, bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003, quê tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn gần khu vực cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy và nhiều tài sản liên quan khác.

Trước đó, ngày 9-8, Công an phường Hội An Tây cũng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tại cửa hàng tạp hóa Bích Diễm trên đường An Dương Vương.

Bắt giữ kẻ trộm 17 chiếc iPhone ở Đà Nẵng , đối tượng 22 tuổi bị Bắt - Ảnh 2.

Lê Quang Sỹ tại cơ quan điều tra

Nghi phạm là Lê Quang Sỹ (SN 1997, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) khai nhận đã gây ra thêm 5 vụ trộm khác, chiếm đoạt nhiều điện thoại, phương tiện và tiền mặt. Công an đã thu giữ 5 điện thoại, 1 xe máy cùng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng.

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt

(NLĐO) – Người đàn ông "nổ" có thể làm "sổ đỏ" để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiết lộ bất ngờ về đường dây mua bán "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá

(NLĐO) - Lần theo từng dấu vết, Công an TP Đà Nẵng xác định được toàn bộ đường dây, từ kẻ cầm đầu đến các mắt xích sản xuất và phân phối "cỏ Mỹ"

