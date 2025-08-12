Bắt giữ kẻ đột nhập cửa hàng trộm 17 chiếc iPhone ở Đà Nẵng

Ngày 12-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, trưa 11-8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh T.V.T (SN 1997; trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) về việc kẻ gian đột nhập cửa hàng điện thoại trên đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây, lấy trộm 17 chiếc iPhone các loại, tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

Lê Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Công an phường Hội An Tây đã huy động toàn bộ lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các nghi phạm.

Chưa đầy 10 giờ từ khi tiếp nhận thông tin, vào lúc 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường Hội An Tây đã phát hiện, bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003, quê tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn gần khu vực cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy và nhiều tài sản liên quan khác.

Trước đó, ngày 9-8, Công an phường Hội An Tây cũng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tại cửa hàng tạp hóa Bích Diễm trên đường An Dương Vương.

Lê Quang Sỹ tại cơ quan điều tra

Nghi phạm là Lê Quang Sỹ (SN 1997, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) khai nhận đã gây ra thêm 5 vụ trộm khác, chiếm đoạt nhiều điện thoại, phương tiện và tiền mặt. Công an đã thu giữ 5 điện thoại, 1 xe máy cùng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng.