Pháp luật

Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt

Trần Thường

(NLĐO) – Người đàn ông "nổ" có thể làm "sổ đỏ" để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (SN 1983; trú khối Bàu Súng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Viết Đông tại cơ quan công an

Theo điều tra, biết bà L.T.H (SN 1964) đang có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (trước đây), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đông "nổ" có thể giải quyết được thủ tục cấp "sổ đỏ" cho bà L.T.H. Từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để lo thủ tục và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền. Bà H. sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ về đường dây mua bán "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá

Tiết lộ bất ngờ về đường dây mua bán "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá

(NLĐO) - Lần theo từng dấu vết, Công an TP Đà Nẵng xác định được toàn bộ đường dây, từ kẻ cầm đầu đến các mắt xích sản xuất và phân phối "cỏ Mỹ"

Khánh thành ngôi trường cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Trường Hy Vọng dành cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 mới khánh thành với 2 khối nhà 5 tầng gồm cả khu học tập và nội trú

Công an Đà Nẵng khám xét 2 căn nhà, bắt giữ 5 đối tượng

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ khối lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố.

Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
