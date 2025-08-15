HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi tại Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)- Gã đàn ông 31 tuổi bị cáo buộc vào nhà, dùng dao uy hiếp rồi xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi ở Đồng Nai

Ngày 15-8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng L.H.N. (31 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bắt giữ đối tượng hiếp dâm trẻ em 12 tuổi tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng N. tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 11-8, chị H. đến Công an xã Nhơn Trạch trình báo về việc con gái 12 tuổi của chị bị đối tượng N. xâm hại.

Theo trình báo, lợi dụng lúc người mẹ đi làm, N. đã lẻn vào nhà rồi dùng dao uy hiếp, thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định và bắt giữ N. Công an xã đang làm thủ tục bàn giao đối tượng này cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tục điều tra.

