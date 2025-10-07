Ngày 7-10, Công an xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 2-10, anh H.V.H (34 tuổi, ngụ xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) - chủ cửa hàng "H.H Store" (địa chỉ tại khối 1, xã Khe Sanh) phát hiện cửa hàng của mình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng nhảy từ trần nhà xuống cửa hàng điện thoại

Sau đó lấy trộm nhiều tài sản của cửa hàng điện thoại

Đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: CA xã Khe Sanh

Theo camera an ninh ghi lại, kẻ trộm này bịt kín mặt, đột nhập từ phía trần nhà rồi nhảy xuống cửa hàng. Sau đó, gã lấy nhiều tài sản bỏ vào túi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Khe Sanh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành bảo vệ, thu thập dấu vết và tổ chức truy xét đối tượng.

Đến ngày 6-10, Công an xã Khe Sanh đã xác định và bắt giữ đối tượng Đ.D.T (19 tuổi, ngụ tại khối 3A, xã Khe Sanh) - là kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã thu hồi số tài sản của cửa hàng bị trộm cắp.