Bắt giữ người phụ nữ lẻn vào nhà dân ở TPHCM

Ngày 22-2, thông tin từ Công an phường Phú Thuận (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ người phụ nữ trộm cắp tài sản.

Công an phường Phú Thuận làm việc với nghi can trộm điện thoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 21-2, anh Đ.S.K đang ngủ tại nhà ở hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (quận 7 cũ) thì giật mình tỉnh dậy. Một lúc sau, anh K. mới dần tỉnh táo thì phát hiện mình bị mất điện thoại và ví có 850.000 đồng.

Qua trích xuất camera, anh K. biết có một phụ nữ đã lẻn vào trộm điện thoại nên đến Công an phường Phú Thuận trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Phú Thuận phối hợp Công an TPHCM truy bắt nghi can vào lúc 17 giờ ngày 21-2 (sau 15 tiếng).

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an phường Phú Thuận đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.