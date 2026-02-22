HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ người phụ nữ lẻn vào nhà dân ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Lợi dụng người dân đang ngủ, người phụ nữ đã "lẻn" vào trộm điện thoại và ví tiền.

Ngày 22-2, thông tin từ Công an phường Phú Thuận (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ người phụ nữ trộm cắp tài sản.

- Ảnh 1.

Công an phường Phú Thuận làm việc với nghi can trộm điện thoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 21-2, anh Đ.S.K đang ngủ tại nhà ở hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (quận 7 cũ) thì giật mình tỉnh dậy. Một lúc sau, anh K. mới dần tỉnh táo thì phát hiện mình bị mất điện thoại và ví có 850.000 đồng.

Qua trích xuất camera, anh K. biết có một phụ nữ đã lẻn vào trộm điện thoại nên đến Công an phường Phú Thuận trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Phú Thuận phối hợp Công an TPHCM truy bắt nghi can vào lúc 17 giờ ngày 21-2 (sau 15 tiếng).

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an phường Phú Thuận đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Lập nhiều chốt chặn, truy đuổi đối tượng dùng súng đe doạ cướp ô tô trong đêm

Lập nhiều chốt chặn, truy đuổi đối tượng dùng súng đe doạ cướp ô tô trong đêm

(NLĐO) - Cơ quan công an đã lập nhiều chốt chặn, truy đuổi, bắt giữ đối tượng dùng súng đe doạ cướp ô tô trong đêm.

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị tạt xăng đốt nguy kịch

(NLĐO)- Gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn về việc chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ, Hiền bị đối tượng Biển tạt xăng đốt và chém nguy kịch

Đang cầm cái đánh "bầu cua" ăn tiền, người phụ nữ bị bắt giữ

(NLĐO) - Người phụ nữ đang cầm cái để chơi đánh bạc bằng hình thức "bầu cua" ăn tiền thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

