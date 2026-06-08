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Pháp luật

Bắt giữ nhân viên quán ăn chém đồng nghiệp trọng thương rồi bỏ trốn

Anh Vũ

(NLĐO) - Nguyễn Hữu Hiền đã dùng dao chém vào mặt đồng nghiệp là nhân viên bếp, sau đó bỏ trốn.

Ngày 8-6, Công an phường An Đông, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Hữu Hiền, 44 tuổi, ngụ phường Phú Thuận để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhân viên quán ăn chém đồng nghiệp ở TPHCM gây thương tích nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Hiền bị công an bắt giữ.

Trước đó, trưa 31-5, tiếp nhận tin báo tội phạm về hành vi cố ý gây thương tích của nhân viên một quán ăn trên địa bàn, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét.

Nạn nhân là anh Nguyễn An T., (nhân viên làm bếp của quán ăn) bị Hiền chém vào vùng mặt gây thương tích nặng. T. sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu và được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đáng nói, Hiền cũng là nhân viên bếp tại quán.

Sau khi chém người, Hiền cầm theo tang vật gây án là con dao bếp trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình tẩu thoát, Hiền cất giấu con dao trên đường đi, đồng thời thay đổi trang phục, di chuyển vào các hẻm không có camera an ninh để gây khó khăn cho lực lượng công an.

Sau khi thực hiện hành vi, Hiền rời khỏi địa phương và lẩn trốn tại vùng biên giới xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ) và chuẩn bị qua biên giới Campuchia để trốn chạy nhưng bị lực lượng công an đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hiền tỏ thái độ chống đối, quanh co và ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén, Hiền đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

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