Mang dao tới nhà chém người, cướp tài sản

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lại Văn Biển (SN 1982; ngụ xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) về tội "Cướp tài sản".

Lại Văn Biển bị khởi tố, tạm giam về tội cướp tàn sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Lại Văn Biển cùng Trần Văn Q. (SN 1985, ngụ cùng xã với Biển) đã mang theo dao đến nhà ông Nguyễn Văn Th. (SN 1980, ngụ xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) để nói chuyện.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Biển dùng dao chém gây thương tích nhẹ cho ông Th., đồng thời chiếm đoạt điện thoại di động của bị hại rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Giao Minh đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, Biển đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.