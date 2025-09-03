Ngày 3-9, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 201V, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan việc cho vay nặng lãi.

Qua quá trình điều tra, công an xác định từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phan Việt Trung (SN 1992; cùng ngụ TP Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, ngụ tỉnh Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240%/năm - 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy vì hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Trần Khôi



Lực lượng chức năng đã khám xét và bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: Trần Khôi

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung (ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác phát hiện trong tủ đựng đồ ở phòng ngủ có 9 viên nén hình tròn, màu hồng.

Tổ công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, test nhanh ma túy đối với Trung và Vũ; bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Được biết, các đối tượng chính của chuyên án là Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy đã có nhiều tiền án, tiền sự.