Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Sau va chạm giao thông tại Tây Ninh, một tài xế xe bán tải đã hành hung người đi cùng chiều khiến nạn nhân chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó

Ngày 1-2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ đánh người sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn.

Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Cùng thời điểm, ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển chạy cùng chiều, vượt lên bên trái rồi va chạm vào cửa xe bán tải của Nhật.

Sau va chạm, cả hai xuống xe nói chuyện. Tại đây, Nhật bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp 3 cái vào vùng thái dương của ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đá một cái vào hông trái làm ông H. bất tỉnh.

Thấy nạn nhân nguy kịch, Nhật cùng một số người đã dùng chính xe bán tải chở ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Camera ghi lại vụ việc

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận trước hành vi hành hung người giữa nơi công cộng.

Đến tối 31-1, ông H. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

CLIP: Tài xế bị đánh bất tỉnh trên đường, nghi do va chạm giao thông

(NLĐO) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe bán tải liên tục đá vào người khiến tài xế ô tô 7 chỗ đổ gục ngay trên đường

Tạm giữ tài xế đánh người sau va chạm giao thông

(NLĐO)- Va chạm giao thông ở Hà Nội, tài xế ô tô Lê Bá Linh đã đánh người gây thương tích rồi rời khỏi hiện trường.

Cục CSGT đưa ra 8 "quy tắc vàng" khi va chạm giao thông

(NLĐO) - Ngoài viêc tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, Cục CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi xảy ra va chạm giao thông

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra gây rối trật tự công cộng nạn nhân tử vong va chạm giao thông trật tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo