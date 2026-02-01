Bắt giữ tài xế hành hung người đi đường khiến nạn nhân tử vong

Ngày 1-2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ đánh người sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn.

Hiện trường vụ việc

Cùng thời điểm, ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển chạy cùng chiều, vượt lên bên trái rồi va chạm vào cửa xe bán tải của Nhật.

Sau va chạm, cả hai xuống xe nói chuyện. Tại đây, Nhật bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp 3 cái vào vùng thái dương của ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đá một cái vào hông trái làm ông H. bất tỉnh.

Thấy nạn nhân nguy kịch, Nhật cùng một số người đã dùng chính xe bán tải chở ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Camera ghi lại vụ việc

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận trước hành vi hành hung người giữa nơi công cộng.

Đến tối 31-1, ông H. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.