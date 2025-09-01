HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Nam thanh niên khai đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường thuộc TP Tam Kỳ cũ, gây ra nỗi ám ảnh đối với nhiều phụ nữ.

Ngày 1-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt kẻ gây ra loạt vụ cướp tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng gây ám ảnh - Ảnh 1.

Phạm Huy Hùng tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản, trong đó đối tượng chủ yếu nhắm đến dây chuyền vàng của người dân. Các vụ việc được thực hiện hết sức manh động, chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những kẻ có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Phạm Huy Hùng là đối tượng nổi lên nhiều nghi vấn.

Ngày 27-8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng tiến hành triệu tập Hùng để đấu tranh. Đối tượng khai nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hùng khai nhận thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh nhận diện. Sử dụng xe máy tốc độ cao (Yamaha Exciter, Sirius) và biển số giả mua qua mạng để che giấu tung tích. Thời điểm gây án thường từ 19 đến 22 giờ, tại các tuyến đường trung tâm đông người qua lại. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách sơ hở…

Tin liên quan

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân

(NLĐO) – Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết xã này đã hoàn thành chi trả quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

CLIP: Mới trùng tu 12,6 tỉ, gạch tháp Chăm Khương Mỹ ở Đà Nẵng bị mủn nát

(NLĐO) – Vừa hết thời gian bảo hành, gạch trùng tu tại di tích tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng mủn nát.

nam thanh niên cướp giật tài sản Công an TP Đà Nẵng Tam Kỳ cơ quan điều tra phòng cảnh sát hình sự tốc độ cao
