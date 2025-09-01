HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân

B.Vân

(NLĐO) – Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết xã này đã hoàn thành chi trả quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 1-9, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho hay để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, cán bộ xã đã làm việc khẩn trương, xuyên ngày đêm. 

Ngay sau khi thành phố ban hành quyết định phân bổ kinh phí vào ngày 30-8, UBND xã đã họp khẩn với các ban ngành, lực lượng công an, quân sự, Kho bạc Nhà nước và 21 thôn trên địa bàn. Xã thành lập 21 tổ công tác, lập danh sách theo từng hộ, thôn và bố trí chi trả tại hội trường thôn.

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 1.

Để chuẩn bị phát quà Quốc khánh cho người dân, cán bộ xã Hoà Vang làm việc từ chiều đến đêm 30-8, hoàn thành danh sách vào 4 giờ ngày 31-8

Công tác chuẩn bị được triển khai ngay trong đêm 30-8. Cán bộ xã phải thức trắng để xử lý dữ liệu, phân chia địa bàn, đảm bảo sáng hôm sau triển khai đồng loạt. 

Việc xử lý danh sách gặp nhiều khó khăn do dữ liệu từ hệ thống VNeID quá lớn, không thể in trực tiếp, lại thiếu thống nhất về cách nhập liệu (viết tắt, sai tên thôn, thiếu dấu câu…). Toàn bộ danh sách phải được chỉnh sửa thủ công, gom theo từng thôn rồi phân bổ đến từng hộ.

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 2.

Xã Hoà Vang thông báo cho người dân, bắt đầu nhận quà từ 10 giờ ngày 31-8 tại hội trường 21 thôn trên địa bàn

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 3.

Từ 9 giờ, cán bộ xã đã tập trung tại hội trường các thôn để bố trí và chuẩn bị

Việc chi trả được tổ chức theo quy trình chặt chẽ tại các hội trường thôn ngay trong sáng 31-8. Người dân mang căn cước công dân đến nhận, được lực lượng xác nhận nhân thân và đối chiếu danh sách. 

Sau đó, cán bộ xã nhập thông tin, đánh số thứ tự, xác nhận ký nhận rồi mới phát tiền. Cách làm này giúp quá trình diễn ra nhanh chóng, chính xác, tránh thất thoát hoặc chi trùng.

Để phục vụ công tác, xã huy động hơn 40 cán bộ cùng 21 chiến sĩ công an, dân quân; mỗi thôn bố trí 3 người trực tiếp tham gia. Ông Nguyện nhấn mạnh, việc cán bộ xã trực tiếp đảm nhiệm là cần thiết để bảo đảm chính xác, minh bạch, thay vì giao khoán cho thôn.

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 4.

Đến 10 giờ, khi Kho bạc chi tiền, xã Hoà Vang đã bắt đầu phát tiền mặt trực tiếp đến người dân

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 5.

Người dân xã Hoà Vang phấn khởi và vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dịp lễ Quốc khánh năm nay

Đến chiều 31-8, xã đã chi trả hơn 2,53 tỉ đồng cho 25.332/26.712 nhân khẩu, đạt tỉ lệ 97%, đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Khoảng 3% còn lại là những trường hợp đặc thù như đã mất, đi làm ăn xa hoặc tạm thời không liên hệ được. 

Theo ông Nguyện, người dân rất phấn khởi, bởi đây là lần đầu tiên toàn bộ người dân được nhận chính sách hỗ trợ rộng rãi. "Dù số tiền không lớn nhưng bà con cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Họ rất vui và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc" - ông Nguyện nói.

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân - Ảnh 6.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hoà Vang (đứng thứ 2 từ phải sang), và ông Mai Xuân Dương, Trưởng Công an xã, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác chi trả quà Quốc khánh

Từ nay đến 15-9, xã Hòa Vang sẽ tiếp tục chi trả cho các trường hợp còn lại, đồng thời phối hợp công an đối chiếu dữ liệu để xử lý vướng mắc và hoàn thiện quyết toán với Kho bạc Nhà nước. 

UBND xã cũng kiến nghị thành phố và Công an TP Đà Nẵng báo cáo Bộ Công an để có hướng dẫn thống nhất đối với những trường hợp chưa có trong dữ liệu dân cư hoặc tạm trú tại địa phương nhưng đăng ký thường trú nơi khác, nhằm tránh bỏ sót và trùng lặp.

Việc tổ chức chi trả quà Quốc khánh 2-9 được các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức trong ngày 31-8 và 1-9. Một số địa phương tổ chức phát trực tiếp, một số cấp kinh phí về tổ dân phố để trao tận tay cho người dân.

Phường Hải Châu bắt đầu chi tặng quà trực tiếp bằng tiền mặt cho Tổ trưởng Tổ dân phố trong sáng 1-9. Trong ngày này, các Tổ dân phố sẽ cấp phát kinh phí đến từng hộ gia đình trong tổ theo danh sách do Công an phường cung cấp.

Phường Thanh Khê  trong tối 31-8 đã yêu cầu các Tổ dân phố phát phiếu kê khai thông tin, số nhân khẩu và nộp lại cho Tổ dân phố đưa lên phường kiểm tra, xác minh. Sau đó, UBND phường thành lập các tổ xuống tận Tổ dân phố để chi phát tặng cho từng hộ dân. 

Ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỉ đồng cho các xã, phường để triển khai chi trả và yêu cầu hoàn thành trong ngày 31-8 và 1-9

