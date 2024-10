Bắt kẻ hủy hoại tài sản tại quán nhậu Bờ Đê

Ngày 11-10, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Văn Tuấn (SN 1999; trú thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Châu Văn Tuấn bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thăng Bình

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ ngày 28-5, Tuấn cùng bạn là Trần Thành Long (SN 1992, trú xã Bình Triều) ngồi nhậu tại quán "Bờ Đê" ở xã Bình Hải (huyện Thăng Bình).

Lúc này, Tuấn nhìn thấy trong quán có Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đang ngồi nhậu cùng với một số người bạn.

Do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn và Long cùng đi đến bàn nhậu của Hiếu. Tại đây, Tuấn có lời nói khiêu khích với Hiếu. Biết Tuấn đã say nên mọi người trong bàn nhậu khuyên răn Tuấn về nghỉ ngơi, sau đó Tuấn cùng Long ra về.

Trên đường về, Tuấn mượn xe máy của Long nói đi lấy điện thoại. Sau đó, Tuấn quay lại quán nhậu Bờ Đê, chạy xe tông thẳng vào bàn của Hiếu rồi lấy trong túi áo 1 con dao đuổi đánh Hiếu. Thấy vậy, Hiếu và một số người bạn bỏ chạy ra ngoài.

Tuấn tiếp tục cầm dao đuổi đánh 2 người bạn của Hiếu nhưng không gây thương tích gì. Tuy nhiên, công an xác định Tuấn đã làm thiệt hại tài sản của quán, làm bể 1 mặt bàn đá, 4 ghế nhựa và một số ly thủy tinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình nhiều lần triệu tập làm việc nhưng Tuấn không chấp hành và có thái độ chống đối, thách thức cơ quan chức năng.

Tuấn là đối tượng có nhiều tiền sự. Trước đó, ngày 23-8-2022, đối tượng bị Công an huyện Thăng Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Dù Tuấn đã nhận quyết định nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt trên.

Qua củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Văn Tuấn về hành vi như đã nêu trên.