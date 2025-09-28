Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt giữ Lê Ngọc Phương để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Ngọc Phương

Theo công an, Lê Ngọc Phương làm kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Từ ngày 14-9-2023 đến ngày 22-3-2024, Phương được ông Ngô Đức Tuấn (giám đốc bệnh viện) và ông Phạm Minh Thắng (trưởng phòng tài chính kế toán) giao thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho bệnh viện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc, Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân. Tổng số tiền hơn 784 triệu đồng thu được, Phương không nộp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà chiếm đoạt để sử dụng.