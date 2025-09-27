Bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép cực lớn ở Đà Nẵng

VKSND TP Đà Nẵng cho biết VKSND khu vực 11 vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường vụ việc đổ chất thải ra môi trường.

Lực lượng công an phát hiện vụ chôn lấp chất thải chưa qua xử lý (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Trước đó, chiều 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phát hiện ông Võ Văn Liêm (SN 1983, trú xã Đại Lộc) và ông Lê Hữu Bắc (SN 1977, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), là nhân viên Công ty CP môi trường Huy Hoàng, điều khiển 2 xe tải chở chất thải đến đổ tại khu vực đồi núi thuộc khu Hòa Đông, xã Đại Lộc.

Nhận được tin báo, VKSND khu vực 11 đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Clip: Bắt quả tang vụ chôn lấp trái phép chất thải trái phép ở Đà Nẵng (nguồn: VTV)

Ghi nhận thực tế cho thấy khu vực nêu trên đã hình thành 2 đống chất thải trên diện tích 13.000 m2, được che phủ một phần bằng bạt nhựa.

Hai ông Võ Văn Liêm, Lê Hữu Bắc khai nhận số chất thải này được chở từ nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam, do Công ty CP môi trường Huy Hoàng vận hành.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu chất thải tại hiện trường cùng nhiều tài liệu, máy tính liên quan quá trình hoạt động, xử lý chất thải của Công ty CP môi trường Huy Hoàng để xác minh, xử lý.

Theo bản tin trong chương trình thời sự VTV, đây là vụ chôn lấp chất thải trái phép đặc biệt nghiêm trọng, đã có hàng chục ngàn tấn rác đổ trực tiếp ra môi trường, không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào.