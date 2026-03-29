Pháp luật

Bắt khẩn cấp 2 người đi ô tô hành hung dã man nam sinh 19 tuổi

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu, nhóm người đi ô tô còn chặn đầu xe máy của nam sinh, dùng hung khí tấn công nạn nhân.

Chiều 29-3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các nghi phạm bị bắt do có liên quan vụ nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng.

Bắt khẩn cấp 2 người hành hung nam sinh 19 tuổi tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh bị hành hung trên phố Nguyễn Khang tối 28-3. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 28-3, tại khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, một nam sinh viên đại học 19 tuổi điều khiển xe máy trên đường thì gặp ô tô mang BKS 30M-627.xx chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu. 

Sau đó, nhóm người trên ô tô ép sát, chặn đầu xe của nam sinh. Khi xe dừng, nhóm người này lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân không kịp phản kháng, bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm người liên quan rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức xác minh. Chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người liên quan.

Khởi tố vụ rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp

(NLĐO) - Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Triệu tập người hành hung, gây thương tích cho nam shipper

(NLĐO)- Đang ngồi bên đường lựa hàng để giao cho khách, bất ngờ anh L. bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp mạnh vào lưng, dùng gạch đập vào vùng đầu.

Xác minh nhóm người xông vào nhà, kéo người đàn ông ra đường hành hung

(NLĐO)- Một nhóm người bất ngờ tới một hộ gia đình ở phường Việt Hưng gây sự, đồng thời kéo người đàn ông chủ nhà ra ngoài để hành hung.

vi phạm giao thông gây rối trật tự ĐÁNH NAM SINH hành hung nam sinh
