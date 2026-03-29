Bắt khẩn cấp 2 người đi ô tô hành hung dã man nam sinh 19 tuổi

Chiều 29-3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các nghi phạm bị bắt do có liên quan vụ nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng.



Hình ảnh nam sinh bị hành hung trên phố Nguyễn Khang tối 28-3. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 28-3, tại khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, một nam sinh viên đại học 19 tuổi điều khiển xe máy trên đường thì gặp ô tô mang BKS 30M-627.xx chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu.

Sau đó, nhóm người trên ô tô ép sát, chặn đầu xe của nam sinh. Khi xe dừng, nhóm người này lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân không kịp phản kháng, bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm người liên quan rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức xác minh. Chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người liên quan.