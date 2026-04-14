Bắt khẩn cấp đối tượng làm chuyện thất đức với người nghèo

Chiều 14-4, Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt khẩn cấp và đang tạm giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn (SN 1986; ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Hồng Toàn bị bắt khẩn cấp cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Toàn điều khiển xe máy lưu thông đến địa phận xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, khi thấy ông L.H.S. (SN 1964) đang bán vé số dạo, Toàn tiếp cận rồi giả vờ hỏi mua. Lợi dụng lúc ông S. sơ hở, Toàn bất ngờ giật lấy xấp vé số gồm 48 tờ trên tay nạn nhân rồi rồ ga tẩu thoát về hướng các xã giáp ranh.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Kim Sơn đã lập tức báo động toàn tuyến, phối hợp cùng lực lượng công an các xã lân cận triển khai chốt chặn, truy tìm dấu vết.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Vĩnh Kim đã phát hiện, khống chế và bắt giữ Toàn khi đối tượng này đang trên đường lẩn trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 48 tờ vé số cùng chiếc xe máy làm phương tiện gây án.