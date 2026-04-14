Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng làm chuyện thất đức với người nghèo

Hải Đường

(NLĐO) - Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp đã khống chế, bắt khẩn cấp Phạm Hồng Toàn khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Chiều 14-4, Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt khẩn cấp và đang tạm giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn (SN 1986; ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt khẩn cấp Phạm Hồng Toàn cướp giật tài sản người nghèo Tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hồng Toàn bị bắt khẩn cấp cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Toàn điều khiển xe máy lưu thông đến địa phận xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, khi thấy ông L.H.S. (SN 1964) đang bán vé số dạo, Toàn tiếp cận rồi giả vờ hỏi mua. Lợi dụng lúc ông S. sơ hở, Toàn bất ngờ giật lấy xấp vé số gồm 48 tờ trên tay nạn nhân rồi rồ ga tẩu thoát về hướng các xã giáp ranh.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Kim Sơn đã lập tức báo động toàn tuyến, phối hợp cùng lực lượng công an các xã lân cận triển khai chốt chặn, truy tìm dấu vết.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Vĩnh Kim đã phát hiện, khống chế và bắt giữ Toàn khi đối tượng này đang trên đường lẩn trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 48 tờ vé số cùng chiếc xe máy làm phương tiện gây án.

Công an TPHCM khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản; trong đó một số vụ đối tượng bị bắt chỉ sau vài giờ gây án

Vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ: Khởi tố tổng cộng 27 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam thêm 7 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật, chiếm đoạt của người chạy xe ôm

(NLĐO) – Nam thanh niên lừa thuê xe ôm chở tới những khu rẫy vắng rồi cướp giật hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe máy của các nạn nhân.

