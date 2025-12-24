Bắt khẩn cấp kẻ trộm xe và làm rõ vụ mất 19 chỉ vàng ở Đà Nẵng

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc Trung (SN 2008, trú xã Đồng Dương) và Nguyễn Xuân Bình (SN 2000; cùng trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng).

Trần Văn Quốc Trung và Nguyễn Xuân Bình, người trộm cắp, kẻ tiêu thụ tài sản do người khác trộm được

Trước đó, chiều ngày 19-12, Công an xã Thăng Trường tiếp nhận tin báo của ông L.V.V (SN 1979, trú xã Thăng Trường) về việc bị kẻ gian trộm cắp xe máy. Chỉ sau khoảng 2 tiếng điều tra, xác minh, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là Trần Văn Quốc Trung.

Sau khi trộm cắp xe, Trung lên Facebook ảo để rao bán nhằm che giấu hành vi phạm tội. Công an đã xác định và làm rõ Nguyễn Xuân Bình là người mua chiếc xe trộm cắp với giá 3,5 triệu đồng.

*Lúc 11 giờ ngày 22-12, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M (trú tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông) về việc bị mất trộm dây chuyền, nhẫn với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng.

Đoàn Thị Thanh tại cơ quan công an

Đến 15 giờ cùng ngày, Công an phường Hội An Đông xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận, khoảng 8 giờ ngày 22-12, Thanh đi xe đến nhà bà M. để chở bà đến nhà ba ruột Thanh ăn cháo. Sau đó, Thanh quay về lại nhà bà M, trộm số vàng trên, đi bán lấy 249,5 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông đã thu hồi toàn bộ tài sản trên; hiện đang phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật