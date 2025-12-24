Sở Nội vụ TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc tăng cường công chức, viên chức hỗ trợ UBND các xã, phường.

Qua rà soát của sở này, toàn thành phố hiện có 28 xã, phường thiếu 170 cán bộ, công chức so với định mức quy định. Một số địa phương thiếu hụt lớn như phường Hòa Khánh thiếu 20 công chức, phường Liên Chiểu thiếu 19 công chức, xã Tân Hiệp thiếu 19 công chức; các xã, phường còn lại thiếu từ 3 đến 9 công chức mỗi đơn vị.

Các vị trí còn thiếu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tài chính – kế toán, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo. Trong đó có nhiều vị trí then chốt, trực tiếp tham mưu và triển khai nhiệm vụ của chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng

Trước thực trạng này, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường còn thiếu, ưu tiên các xã miền núi, vùng xa, xã đảo và địa bàn có điều kiện khó khăn.

Theo ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, giai đoạn đầu chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm biến động lớn cơ cấu cán bộ ở cơ sở, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nhân sự, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký hành chính, tài chính và quản lý đô thị.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành đề án hỗ trợ nhân sự; đến nay, 6 sở, ngành đã tăng cường hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức xuống trực tiếp hỗ trợ các xã, phường. Cùng với đó, UBND thành phố yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ vị trí việc làm, bố trí công chức đúng chuyên môn, bảo đảm rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo nhiệm vụ.