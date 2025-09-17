HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt khẩn cấp người phụ nữ la hét, livestream gây rối tại UBND xã

Hải Đường

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng la hét, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật

Ngày 17-9, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Duyên (SN 1958; ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16-9, bà Duyên đến trụ sở UBND xã Phước Thạnh khiếu nại liên quan tranh chấp đất đai và chế độ thờ cúng liệt sĩ. Mặc dù đã được cán bộ tiếp dân giải thích, vận động chấp hành việc cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật, nhưng bà Duyên không đồng ý.

Tạm giữ người phụ nữ livestream gây rối tại UBND xã Phước Thạnh - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Duyên đã bị tạm giữ hình sự

Sau đó, đối tượng này liên tục la hét, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội Facebook với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Lực lượng chức năng đã vận động bà Duyên rời khỏi trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, ngay tại khu vực cổng, bà này tiếp tục la hét, chửi bới, xúc phạm lãnh đạo địa phương và thậm chí có hành vi cởi quần áo trước trụ sở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa bàn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã củng cố chứng cứ, ra lệnh bắt người để tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Duyên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, vụ việc khiếu kiện của bà Duyên liên quan đến tranh chấp đất đai đã được tòa án các cấp xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật.

TAND Tối cao cũng đã bác đơn, còn UBND tỉnh Tây Ninh đã có thông báo chấm dứt việc tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Duyên.

Tuy nhiên, bà Duyên vẫn không chấp hành, thường xuyên kéo đến các cơ quan Đảng, nhà nước, tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra để tiếp tục khiếu kiện, gây mất trật tự tại trụ sở cơ quan chức năng; đồng thời thường xuyên đăng tải các bài viết trên Facebook cá nhân nhằm xúc phạm uy tín tổ chức và danh dự lãnh đạo, cán bộ các cấp.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

(NLĐO)- Lực lượng công an bắt thêm 3 đối tượng trong vụ gây rối, chém trọng thương cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

Công an bắt giữ đối tượng phê ma túy vô bệnh viện gây rối

(NLĐO) - Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện Phan Văn Sang đang có biểu hiện phê ma túy

Đà Nẵng: Nghẹt thở hành trình truy đuổi nhóm 30 người gây rối

(NLĐO) – Trong lúc trốn chạy, các đối tượng ném trả hung khí vào cảnh sát, buộc lực lượng 113 Đà Nẵng phải bắn gần 10 phát đạn chỉ thiên.

