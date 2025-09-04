Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm đối tượng dùng dao và ô tô gây rối

Ngày 4-9, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Đình Khánh (SN 1984), Nguyễn Lê Anh Tùng (SN 1981) và Lê Văn Hạnh (SN 1988, cả 3 cùng xã Trảng Bom) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật

Vào tối 31-8, Công an xã Trảng Bom nhận được tin báo của người dân về một nhóm thanh niên say rượu, mang theo hung khí và dùng ô tô tải gây rối trật tự công cộng.

Ngay lập tức, Công an xã Trảng Bom đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường tại đường Nguyễn Hoàng (thuộc ấp 12B). Tại đây, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 60C... đang di chuyển, công an đã sử dụng xe chuyên dụng để ép sát và chặn dừng phương tiện này.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe là Hà Đình Khánh có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia. Kiểm tra trên ghế phụ xe tải (gần ghế tài xế) phát hiện 2 con dao kim loại màu trắng có cán gỗ dài khoảng 30 cm.

Ngoài ra, một đối tượng khác là Nguyễn Lê Anh Tùng cũng bị tạm giữ tại hiện trường trong tình trạng say xỉn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi nhậu tại quán Bia tươi ở ấp 12B đã xảy ra mâu thuẫn.

Để giải quyết, các đối tượng đã lấy 2 con dao tại quán cùng một số vật dụng khác đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Qua đấu tranh khai thác, truy xét, các đối tượng khai nhận thêm Lê Văn Hạnh cũng tham gia vào vụ việc. Được sự vận động của lực lượng công an và gia đình, Lê Văn Hạnh đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

