Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm đối tượng dùng dao và ô tô gây rối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm đối tượng dùng dao và ô tô gây rối

Uyên Châu

(NLĐO)- Nhóm đối tượng đã sử dụng rượu, bia, dùng dao và ô tô đi đánh nhau bị công an bắt giữ

Ngày 4-9, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Đình Khánh (SN 1984), Nguyễn Lê Anh Tùng (SN 1981) và Lê Văn Hạnh (SN 1988, cả 3 cùng xã Trảng Bom) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm đối tượng dùng dao và ô tô gây rối- Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật

Vào tối 31-8, Công an xã Trảng Bom nhận được tin báo của người dân về một nhóm thanh niên say rượu, mang theo hung khí và dùng ô tô tải gây rối trật tự công cộng.

Ngay lập tức, Công an xã Trảng Bom đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường tại đường Nguyễn Hoàng (thuộc ấp 12B). Tại đây, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 60C... đang di chuyển, công an đã sử dụng xe chuyên dụng để ép sát và chặn dừng phương tiện này.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe là Hà Đình Khánh có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia. Kiểm tra trên ghế phụ xe tải (gần ghế tài xế) phát hiện 2 con dao kim loại màu trắng có cán gỗ dài khoảng 30 cm.

Ngoài ra, một đối tượng khác là Nguyễn Lê Anh Tùng cũng bị tạm giữ tại hiện trường trong tình trạng say xỉn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi nhậu tại quán Bia tươi ở ấp 12B đã xảy ra mâu thuẫn.

Để giải quyết, các đối tượng đã lấy 2 con dao tại quán cùng một số vật dụng khác đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Qua đấu tranh khai thác, truy xét, các đối tượng khai nhận thêm Lê Văn Hạnh cũng tham gia vào vụ việc. Được sự vận động của lực lượng công an và gia đình, Lê Văn Hạnh đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Tin liên quan

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

(NLĐO) - Cơ quan công an đã lập biên bản một loạt hành vi vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm.

Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Phiên tòa sẽ tiếp tục phơi bày loạt hành vi bạo hành trẻ em do chủ cơ sở và các bảo mẫu thực hiện.

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

(NLĐO) – Từ những phi vụ tưởng chừng "ăn đậm" từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

gây rối trật tự gây rối trật tự công cộng đánh nhau tỉnh đồng nai trật tự công cộng công an xã Xe ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo