HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

'Bát Mã' khổng lồ tung vó tại Quảng Ninh

Theo Phạm Công/Vietnamnet

Cụm linh vật “Bát Mã” dũng mãnh tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hứa hẹn trở thành điểm check-in nổi bật dịp tết Bính Ngọ.

Những ngày cận Tết, tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện cụm linh vật 8 chú ngựa khổng lồ khiến nhiều người thích thú.

Cụm linh vật “Bát Mã” do anh Bùi Xuân Mạnh (36 tuổi) cùng đội ngũ thực hiện, bắt đầu triển khai từ ngày 20 tháng Chạp và dự kiến hoàn thành vào 26 tháng Chạp để kịp phục vụ nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết.

img

Cụm linh vật ngựa khổng lồ tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Lấy cảm hứng từ hình tượng "mã đáo thành công" biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công, cụm trang trí nổi bật với 8 linh vật ngựa trong tư thế phi nước đại đầy khí thế.

Tám linh vật ngựa có chiều cao từ 4,4m đến 5,7m, chiều dài thân lên tới 7,4m, được bố trí trên sàn rộng 95m. Mỗi linh vật ngựa được làm từ nhựa composite và nặng khoảng 400kg. Từng chi tiết, từ ánh mắt, bờm ngựa đến đường nét cơ thể đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo nên tổng thể sống động, uy nghi giữa không gian rộng lớn.

img

Linh vật ngựa làm bằng vật liệu nhựa composite với tạo hình chân thật. Ảnh: Phạm Công

Chia sẻ về quá trình thực hiện, anh Bùi Xuân Mạnh cho biết, anh mong muốn mang đến một cụm linh vật không chỉ có quy mô lớn mà còn thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, bứt phá của năm Bính Ngọ. Mỗi chú ngựa đều được thiết kế với thần thái riêng nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất trong tổng thể.

Theo anh Mạnh, thời gian thi công gấp rút trong những ngày cuối năm đòi hỏi đội ngũ phải làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

“Ai cũng cố gắng hết mình để khi hoàn thành, người dân và du khách đến đây có thể cảm nhận rõ không khí Tết tươi vui, phấn khởi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên linh vật đầu xuân”, anh Mạnh chia sẻ.

img

Đàn ngựa tung vó dũng mãnh trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Phạm Công

Với quy mô ấn tượng và ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cụm linh vật “Bát Mã” tại Quảng trường 30/10 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Quảng Ninh trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, góp phần tạo nên không gian đón xuân rộn ràng, đầy sắc màu.

img

Linh vật với cơ bắp cuồn cuộn, mỗi con nặng khoảng 400kg. Ảnh: Phạm Công

img

Cụm linh vật được lấy cảm hứng từ tác phẩm "mã đáo thành công". Ảnh: Phạm Công

img

Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.

CLIP: Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa xuân Vĩnh Long

(NLĐO) - Đường hoa xuân Vĩnh Long gây ấn tượng với linh vật ngựa cùng nhiều tiểu cảnh đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

(NLĐO) - Chia sẻ hình ảnh cổng chào Tết bị cắt ghép, xuyên tạc trên Facebook, một người đàn ông tại Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

tỉnh Quảng Ninh linh vật ngựa linh vật ngựa quảng ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo