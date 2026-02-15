HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa xuân Vĩnh Long

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Đường hoa xuân Vĩnh Long gây ấn tượng với linh vật ngựa cùng nhiều tiểu cảnh đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày 15-2 (nhằm 28 tháng Chạp), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh tổ chức hoạt động đường hoa xuân 2026 với 9 cụm tiểu cảnh nhằm tạo không khí mùa xuân sinh động, phục vụ người dân tham quan và chụp ảnh.

CLIP: Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân Vĩnh Long được thực hiện đảm bảo hài hòa về màu sắc, kích thước

Đường hoa xuân đặt trong khuôn viên Công viên phường Long Châu (đường Phạm Hùng), đường Gốm và Hoa - Trần Văn Bảy. Đường hoa được trang trí với nhóm các tiểu cảnh khóm hoa, mô hình bánh tét, bánh dày, dưa hấu đỏ và linh vật ngựa, kết hợp với màu đỏ trầm mặc, cổ kính, tái hiện hình ảnh linh vật một cách chân thực.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đường hoa không chỉ tạo không gian trang trọng, rực rỡ sắc Xuân của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất mà còn thể hiện khát vọng năm mới thăng hoa.

Điểm nhấn của đường hoa là không gian tiểu cảnh là hình ảnh "Mã vương tụ lộc" ở đầu đường Gốm và Hoa (phía đường Phạm Hùng) và tiểu cảnh "Bát mã hưng thịnh" ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa (đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh). Linh vật ngựa được thực hiện đảm bảo hài hòa về màu sắc, kích thước.

Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh “Mã vương tụ lộc” tại đường hoa Xuân Vĩnh Long

Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 2.

Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 3.

Du khách check-in tiểu cảnh “Bát mã hưng thịnh”

Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 4.
Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 5.
Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 6.
Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 7.

Một số tiểu cảnh đặc sắc

Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa Xuân Vĩnh Long 2026 - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Vương quốc Campuchia) đến tham quan đường hoa Xuân Vĩnh Long

Ngoài ra, điểm mới là các cụm tiểu cảnh được đặt mã QR để du khách dễ dàng tra cứu thông tin. Đường hoa Xuân Vĩnh Long hoạt động đến ngày 26-2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng).

Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Vĩnh Long Đường hoa xuân linh vật ngựa
