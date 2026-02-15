CLIP: Ngắm linh vật ngựa oai phong tại đường hoa xuân Vĩnh Long

Ngày 15-2 (nhằm 28 tháng Chạp), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh tổ chức hoạt động đường hoa xuân 2026 với 9 cụm tiểu cảnh nhằm tạo không khí mùa xuân sinh động, phục vụ người dân tham quan và chụp ảnh.

CLIP: Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân Vĩnh Long được thực hiện đảm bảo hài hòa về màu sắc, kích thước

Đường hoa xuân đặt trong khuôn viên Công viên phường Long Châu (đường Phạm Hùng), đường Gốm và Hoa - Trần Văn Bảy. Đường hoa được trang trí với nhóm các tiểu cảnh khóm hoa, mô hình bánh tét, bánh dày, dưa hấu đỏ và linh vật ngựa, kết hợp với màu đỏ trầm mặc, cổ kính, tái hiện hình ảnh linh vật một cách chân thực.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đường hoa không chỉ tạo không gian trang trọng, rực rỡ sắc Xuân của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất mà còn thể hiện khát vọng năm mới thăng hoa.

Điểm nhấn của đường hoa là không gian tiểu cảnh là hình ảnh "Mã vương tụ lộc" ở đầu đường Gốm và Hoa (phía đường Phạm Hùng) và tiểu cảnh "Bát mã hưng thịnh" ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa (đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh). Linh vật ngựa được thực hiện đảm bảo hài hòa về màu sắc, kích thước.

Hình ảnh “Mã vương tụ lộc” tại đường hoa Xuân Vĩnh Long

Du khách check-in tiểu cảnh “Bát mã hưng thịnh”

Một số tiểu cảnh đặc sắc

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Vương quốc Campuchia) đến tham quan đường hoa Xuân Vĩnh Long

Ngoài ra, điểm mới là các cụm tiểu cảnh được đặt mã QR để du khách dễ dàng tra cứu thông tin. Đường hoa Xuân Vĩnh Long hoạt động đến ngày 26-2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng).