CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.
Đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng hai linh vật ngựa đặt ở đường Bạch Đằng, Đà Nẵng
Ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, đặc biệt trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu), để tham quan và chụp ảnh cùng hai linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026.
Được lắp đặt tại không gian trang trí ven sông Hàn, hai tác phẩm mang tên "kim mã hợp nhất" và "kim mã 4.0" không chỉ tạo điểm nhấn mỹ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về hành trình phát triển của thành phố.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)