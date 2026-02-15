HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

Bích Vân

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.

Đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng hai linh vật ngựa đặt ở đường Bạch Đằng, Đà Nẵng

Ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, đặc biệt trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu), để tham quan và chụp ảnh cùng hai linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026.

Được lắp đặt tại không gian trang trí ven sông Hàn, hai tác phẩm mang tên "kim mã hợp nhất" và "kim mã 4.0" không chỉ tạo điểm nhấn mỹ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về hành trình phát triển của thành phố.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Dòng người tấp nập đổ về đường Bạch Đằng, phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) trong ngày 28 tháng Chạp để du xuân và chiêm ngưỡng linh vật ngựa.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Khu vực đuôi Cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, thu hút đông người dân check-in cùng linh vật “kim mã 4.0”.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Nhiều du khách thích thú trước tạo hình hiện đại của “kim mã 4.0”, ví von đây là một “chiến mã công nghệ” đầy uy lực và mạnh mẽ.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Linh vật “kim mã 4.0” cao khoảng 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m, tạo điểm nhấn nổi bật trong không gian đô thị ven sông Hàn.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Tạo hình đương đại với đường nét gọn gàng, khỏe khoắn của “kim mã 4.0” thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng không ngừng của thành phố.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Việc đặt linh vật tại đuôi Cầu Rồng – công trình kiến trúc mang tính nhận diện cao – góp phần nhấn mạnh hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo, hướng đến đô thị thông minh và kinh tế số.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Đối diện với linh vật Kim mã 4.0, tại công viên cầu Rồng, đường Bạch Đằng là tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Tác phẩm tái hiện Thánh Gióng trong tư thế cưỡi ngựa phi nước đại

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Toàn bộ tượng được mạ bạc, tạo hiệu ứng ánh kim nổi bật cả ban ngày lẫn khi lên đèn ban đêm

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, linh vật “kim mã hợp nhất” trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân và du khách

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Kim mã hợp nhất” có kích thước khoảng 3,7 m x 3,8 m x 1,5 m, dáng vóc bề thế, cân đối, hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Toàn bộ thân ngựa được ghép từ các khối chữ nghệ thuật mang tên TP Đà Nẵng cùng 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Linh vật ngựa Đà Nẵng thu hút du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Hai linh vật do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) sáng tác và thi công, tạo nên “câu chuyện thị giác” về hành trình của Đà Nẵng, từ nền tảng vững chắc, đoàn kết hôm nay đến tương lai năng động, bứt phá và bền vững

