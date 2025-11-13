Bật mí 2 ngành "hot" được miễn học phí 100%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bật mí 2 ngành "hot" được miễn học phí 100%

Huế Xuân - Huy Lân; video: Quốc Thắng

(NLĐO) - Chỉ cần tốt nghiệp THCS, thích nhóm ngành du lịch, ẩm thực là có thể đăng ký học nghề. Đặc biệt, có 2 ngành được miễn phí hoàn toàn.

ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao, cho biết thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc miễn giảm học phí cho người học nghề, nhà trường đang đào tạo và miễn giảm học phí hoàn toàn cho học viên học ngành hướng dẫn du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn (khoảng 30 -42 triệu đồng).

Đi thực tế từ học kỳ đầu tiên

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo này là tính ứng dụng thực tế cao. Học viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn có cơ hội làm việc với môi trường thực tế. Mặc dù chỉ yêu cầu học viên tốt nghiệp THCS là có thể đăng ký nhập học, tuy nhiên nhà trường không khuyến khích đi học chỉ vì "miễn học phí".

Bật mí 2 ngành "hot" được miễn phí học 100% - Ảnh 1.

Học viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn tham quan nhà máy Ajinomoto. Tại đây, các em được tìm hiểu về cách chế biến ra các loại gia vị thiết yếu, kiến thức trong lĩnh vực đầu bếp.

"Chương trình miễn học phí 100% cho 2 ngành nghề "hot" này không chỉ là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn là đòn bẩy quan trọng, giúp các bạn trẻ tiếp cận GDNN chất lượng cao, định hướng sự nghiệp vững chắc và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cho thị trường lao động" – ThS Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, học viên tốt nghiệp trung cấp hoàn toàn có cơ hội liên thông lên các bậc cao hơn, tăng cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao cấp. Nhà trường cam kết đầu ra cho học viên thông qua việc liên kết chặt chẽ với hàng loạt các đơn vị uy tín trong ngành du lịch, khách sạn, ẩm thực.

"Trước khi đăng ký, học viên cần xác định rõ ngành học mơ ước của mình. Nếu học không học đúng đam mê sẽ rất khó có "quả ngọt". Mặt khác, nếu chọn đúng ngành, đây sẽ là hướng đi vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí học tập đáng kể " – ThS Tuấn Anh chia sẻ.

Bật mí 2 ngành "hot" được miễn phí học 100% - Ảnh 2.

Học viên kiến tập tại khách sạn 5 sao

Video: ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh-Trường Trung cấp Việt Giao, chia sẻ về những ưu điểm khi lựa chọn học nghề sớm

Hơn 70% học viên sẽ được thực tập, làm quen với công việc ngay từ những học kỳ đầu tiên. Việc này sẽ làm cho học viên không còn bỡ ngỡ, sốc nghề. Theo thống kê, hơn 90% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, với nghề bếp và hướng dẫn viên du lịch, mức lương khởi điểm tối thiểu trên 12 triệu đồng/tháng.

Đa dạng hướng đi

Ngoài hướng đi truyền thống vào các trường THPT, năng khiếu, ông Đào Phi Trường, chuyên viên Phòng GDTX - Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT, khẳng định học sinh THCS hoàn toàn có thể lựa học nghề tại các cơ sở GDNN ở TP HCM.

Với hướng đi này, học sinh có thể học song song các môn văn hóa và học nghề. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh cần hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 chương trình học văn hóa kèm theo học nghề.

Bật mí 2 ngành "hot" được miễn phí học 100% - Ảnh 3.

Ông Đào Phi Trường, chuyên viên Phòng GDTX - Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT, nhấn mạnh việc hướng nghiệp sớm cho học sinh THCS rất quan trọng, đặc biệt đối với học sinh lớp 8, 9.

Với chương trình học văn hóa 4 môn, khi hoàn thành chương trình học, học viên nhận giấy xác nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT, cho phép học liên thông thẳng lên bậc CĐ. Tuy nhiên, giấy xác nhận này không có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp THPT.

Với chương trình học văn hóa 7 môn, học viên có thể đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Sau kỳ thi, học viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp THPT chính thức, mở rộng hướng đi vào các trường ĐH.

Những ngành khát nhân lực trong 3-5 năm tới

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, nhu cầu nguồn nhân lực của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh với nhóm ngành như: Sản xuất, logistics, y tế, du lịch và kinh tế số...

Cơ hội việc làm nhiều nhưng doanh nghiệp chỉ ưu tiên "săn" những lao động có tay nghề cao, không chú trọng lao động làm việc chân tay, chưa qua đào tạo. Mặt khác, doanh nghiệp cũng lựa chọn "đặt hàng" và phối hợp chặt chẽ với các trường trung cấp, CĐ. Từ đó, đào tạo ra những thế hệ người lao động chất lượng, tốt nghiệp ra trường là làm được việc ngay.


Tin liên quan

Định hướng nghề bền vững cho học sinh muốn kiếm tiền sớm

Định hướng nghề bền vững cho học sinh muốn kiếm tiền sớm

(NLĐO) - Có được việc làm chưa chắc thành công, quan trọng nhất chính là đam mê và tính bền vững của nghề

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề

(NLĐO) - Hơn 2.000 học sinh, sinh viên từ các trường THPT, trung cấp, cao đẳng ở TP HCM đã có những trải nghiệm ấn tượng tại ngày hội kỹ năng nghề.

Trường nghề hoang tàn, nợ lương triền miên (*): Cú hích để hồi sinh, bứt phá

Việc sáp nhập, tinh gọn buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tự chủ và thích ứng với yêu cầu thị trường

miễn học phí THCS học viên Nghề phân luồng nghề bếp sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo