Bật mí 2 ngành "hot" được miễn học phí 100%

ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao, cho biết thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc miễn giảm học phí cho người học nghề, nhà trường đang đào tạo và miễn giảm học phí hoàn toàn cho học viên học ngành hướng dẫn du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn (khoảng 30 -42 triệu đồng).

Đi thực tế từ học kỳ đầu tiên

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo này là tính ứng dụng thực tế cao. Học viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn có cơ hội làm việc với môi trường thực tế. Mặc dù chỉ yêu cầu học viên tốt nghiệp THCS là có thể đăng ký nhập học, tuy nhiên nhà trường không khuyến khích đi học chỉ vì "miễn học phí".

Học viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn tham quan nhà máy Ajinomoto. Tại đây, các em được tìm hiểu về cách chế biến ra các loại gia vị thiết yếu, kiến thức trong lĩnh vực đầu bếp.

"Chương trình miễn học phí 100% cho 2 ngành nghề "hot" này không chỉ là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn là đòn bẩy quan trọng, giúp các bạn trẻ tiếp cận GDNN chất lượng cao, định hướng sự nghiệp vững chắc và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cho thị trường lao động" – ThS Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, học viên tốt nghiệp trung cấp hoàn toàn có cơ hội liên thông lên các bậc cao hơn, tăng cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao cấp. Nhà trường cam kết đầu ra cho học viên thông qua việc liên kết chặt chẽ với hàng loạt các đơn vị uy tín trong ngành du lịch, khách sạn, ẩm thực.

"Trước khi đăng ký, học viên cần xác định rõ ngành học mơ ước của mình. Nếu học không học đúng đam mê sẽ rất khó có "quả ngọt". Mặt khác, nếu chọn đúng ngành, đây sẽ là hướng đi vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí học tập đáng kể " – ThS Tuấn Anh chia sẻ.

Học viên kiến tập tại khách sạn 5 sao

Video: ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh-Trường Trung cấp Việt Giao, chia sẻ về những ưu điểm khi lựa chọn học nghề sớm

Hơn 70% học viên sẽ được thực tập, làm quen với công việc ngay từ những học kỳ đầu tiên. Việc này sẽ làm cho học viên không còn bỡ ngỡ, sốc nghề. Theo thống kê, hơn 90% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, với nghề bếp và hướng dẫn viên du lịch, mức lương khởi điểm tối thiểu trên 12 triệu đồng/tháng.

Đa dạng hướng đi

Ngoài hướng đi truyền thống vào các trường THPT, năng khiếu, ông Đào Phi Trường, chuyên viên Phòng GDTX - Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT, khẳng định học sinh THCS hoàn toàn có thể lựa học nghề tại các cơ sở GDNN ở TP HCM.

Với hướng đi này, học sinh có thể học song song các môn văn hóa và học nghề. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh cần hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 chương trình học văn hóa kèm theo học nghề.

Ông Đào Phi Trường, chuyên viên Phòng GDTX - Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT, nhấn mạnh việc hướng nghiệp sớm cho học sinh THCS rất quan trọng, đặc biệt đối với học sinh lớp 8, 9.

Với chương trình học văn hóa 4 môn, khi hoàn thành chương trình học, học viên nhận giấy xác nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT, cho phép học liên thông thẳng lên bậc CĐ. Tuy nhiên, giấy xác nhận này không có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp THPT.

Với chương trình học văn hóa 7 môn, học viên có thể đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Sau kỳ thi, học viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp THPT chính thức, mở rộng hướng đi vào các trường ĐH.

Những ngành khát nhân lực trong 3-5 năm tới Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, nhu cầu nguồn nhân lực của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh với nhóm ngành như: Sản xuất, logistics, y tế, du lịch và kinh tế số... Cơ hội việc làm nhiều nhưng doanh nghiệp chỉ ưu tiên "săn" những lao động có tay nghề cao, không chú trọng lao động làm việc chân tay, chưa qua đào tạo. Mặt khác, doanh nghiệp cũng lựa chọn "đặt hàng" và phối hợp chặt chẽ với các trường trung cấp, CĐ. Từ đó, đào tạo ra những thế hệ người lao động chất lượng, tốt nghiệp ra trường là làm được việc ngay.



