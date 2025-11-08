HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề

Huế Xuân

(NLĐO) - Hơn 2.000 học sinh, sinh viên từ các trường THPT, trung cấp, cao đẳng ở TP HCM đã có những trải nghiệm ấn tượng tại ngày hội kỹ năng nghề.

Sáng 8-11, ngày hội kỹ năng nghề dành cho học sinh, sinh viên TP HCM năm 2025 với chủ đề: "Tuổi trẻ thành phố Giỏi tay nghề - Vững tương lai" được tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 1.

Ban tổ chức tham quan gian hàng của Trường CĐ Kỹ nghệ II

Robot, thiết bị thực hành tại gian hàng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Điểm nhấn của ngày hội chính là hoạt động tham quan, trải nghiệm nghề tại các gian hàng thực hành. Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình làm nghề và quan trọng hơn là được thực hành, tiếp cận kỹ năng thực tế dưới sự hướng dẫn từ giáo viên chuyên môn và doanh nghiệp.

"Ngày hội khơi dậy nhận thức đúng đắn về giá trị của kỹ năng nghề, định hình thái độ học tập gắn với thực hành và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo để sẵn sàng bước vào thị trường lao động thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của lực lượng học sinh, sinh viên của TP HCM"- ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TP HCM, nhấn mạnh.

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 2.

Sau khi thưởng thức bánh su mềm, nhiều học sinh tò mò, hỏi về công thức làm bánh ngon

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 3.

Giảng viên Trường CĐ Công nghệ TP HCM chuẩn bị mô hình giới thiệu về ngành thiết kế thời trang

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 4.

Gian hàng của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại đông nghịt học sinh, sinh viên

Bên cạnh đó còn có gian hàng của các doanh nghiệp tham gia, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, đặc biệt là những sinh viên năm cuối mong muốn có việc làm ổn định, phù hợp với ngành học.

Em Tuyết Anh, học sinh Trường THPT Gia Định, cho biết lần đầu tiên được thấy robot tự động viết, sắp xếp lại các viên gạch mini thuần thục như vậy.

"Vừa được thưởng thức bánh ngon, vừa được khám phá nhiều điều mới lạ. Em cũng hiểu rõ hơn về một số ngành nghề dự định học trong tương lai" - Tuyết Anh hào hứng cho biết.

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 5.

Nhóm bạn trẻ thích thú vì tham gia ngày hội được "lời" thêm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 6.

Sinh viên trải nghiệm làm móng tay, chăm sóc sắc đẹp tại Trung tâm Đào tạo thẩm mỹ quốc tế của Trường CĐ Quốc tế TP HCM.

Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề - Ảnh 7.

Cánh tay robot trưng bày tại gian hàng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Ngoài ra, ngày hội còn vinh danh "Học sinh 3 rèn luyện"; tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" để nâng cao thành tích học tập, rèn luyện đạo đức, tay nghề và thể lực.

Tin liên quan

Nghề gia sư - những thầy giáo lặng thầm gieo chữ

Nghề gia sư - những thầy giáo lặng thầm gieo chữ

(NLĐO) - Không chỉ dạy học, gia sư còn là người truyền cảm hứng, lặng lẽ gieo hạt tri thức bằng lòng yêu nghề và sự kiên nhẫn mỗi ngày.

Trường nghề hoang tàn, nợ lương triền miên

Phòng học xuống cấp, thư viện ẩm mốc, phòng thực hành gỉ sét, nợ lương nhiều tháng… là tình cảnh khó ngờ của không ít trường nghề từng rất phát triển tại TP HCM

Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp đặc biệt nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Hơn 150 nhà giáo đến từ 49 cơ sở giáo dục sẽ tranh tài Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025.

