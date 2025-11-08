Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề

Sáng 8-11, ngày hội kỹ năng nghề dành cho học sinh, sinh viên TP HCM năm 2025 với chủ đề: "Tuổi trẻ thành phố Giỏi tay nghề - Vững tương lai" được tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Ban tổ chức tham quan gian hàng của Trường CĐ Kỹ nghệ II

Robot, thiết bị thực hành tại gian hàng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Điểm nhấn của ngày hội chính là hoạt động tham quan, trải nghiệm nghề tại các gian hàng thực hành. Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình làm nghề và quan trọng hơn là được thực hành, tiếp cận kỹ năng thực tế dưới sự hướng dẫn từ giáo viên chuyên môn và doanh nghiệp.

"Ngày hội khơi dậy nhận thức đúng đắn về giá trị của kỹ năng nghề, định hình thái độ học tập gắn với thực hành và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo để sẵn sàng bước vào thị trường lao động thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của lực lượng học sinh, sinh viên của TP HCM"- ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TP HCM, nhấn mạnh.

Sau khi thưởng thức bánh su mềm, nhiều học sinh tò mò, hỏi về công thức làm bánh ngon

Giảng viên Trường CĐ Công nghệ TP HCM chuẩn bị mô hình giới thiệu về ngành thiết kế thời trang

Gian hàng của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại đông nghịt học sinh, sinh viên

Bên cạnh đó còn có gian hàng của các doanh nghiệp tham gia, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, đặc biệt là những sinh viên năm cuối mong muốn có việc làm ổn định, phù hợp với ngành học.

Em Tuyết Anh, học sinh Trường THPT Gia Định, cho biết lần đầu tiên được thấy robot tự động viết, sắp xếp lại các viên gạch mini thuần thục như vậy.

"Vừa được thưởng thức bánh ngon, vừa được khám phá nhiều điều mới lạ. Em cũng hiểu rõ hơn về một số ngành nghề dự định học trong tương lai" - Tuyết Anh hào hứng cho biết.

Nhóm bạn trẻ thích thú vì tham gia ngày hội được "lời" thêm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Sinh viên trải nghiệm làm móng tay, chăm sóc sắc đẹp tại Trung tâm Đào tạo thẩm mỹ quốc tế của Trường CĐ Quốc tế TP HCM.

Cánh tay robot trưng bày tại gian hàng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Ngoài ra, ngày hội còn vinh danh "Học sinh 3 rèn luyện"; tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" để nâng cao thành tích học tập, rèn luyện đạo đức, tay nghề và thể lực.