Giáo dục

Định hướng nghề bền vững cho học sinh muốn kiếm tiền sớm

Huế Xuân ; Ảnh: Quốc Thắng, Tấn Thạnh

(NLĐO) - Có được việc làm chưa chắc thành công, quan trọng nhất chính là đam mê và tính bền vững của nghề

Tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 9-11, nhiều học sinh, sinh viên bày tỏ đã kiếm được tiền từ sớm, tuy nhiên lo ngại sợ không bền vững và có khả năng thất nghiệp cao vì thị trường lao động đào thải quá lớn.

Đi chơi ai ngờ "lời" thật

Em Nguyên Thông, học sinh Trường THCS - THPT Nam Việt, cười tươi cho biết đã chọn được ngành nghề cho tương lai và có lộ trình phấn đấu học tập rõ ràng sau khi tham gia talkshow.

Mặc dù mới học lớp 11 nhưng Thông đã có thể kiếm được thu nhập nhờ việc "cày" game, khoảng 400-600 ngàn đồng/ ngày. Mức thu nhập này không cố định, tùy thuộc vào thời gian rảnh và độ hiếm của vật phẩm. Nam sinh bày tỏ băn khoăn vì không biết mình có thể học ngành học nào ở đại học liên quan đến công việc hiện tại.

Lắng nghe chia sẻ của Thông, ThS Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, dành nhiều lời khen cho cậu học trò vì khả năng tìm tòi, khám phá, biết lập trình, ứng dụng công nghệ thông tin. ThS Trường gợi ý Thông có thể học những ngành liên quan đến công nghệ thông tin như ngành an ninh mạng, phát triển hệ thống bảo mật, lập trình viên,...

Chuyên gia khuyến khích Thông tận dụng thời gian sau giờ học để tìm hiểu thêm về kỹ năng lập trình nhằm nâng cao khả năng quản trị và kinh doanh từ các máy tính ảo mà Thông đang tạo ra, từ đó nâng cao giá trị công việc.

Định hướng nghề bền vững cho nam sinh THPT kiếm hơn 500.000đ/ ngày - Ảnh 1.

Thông đặt câu hỏi nhờ chuyên gia giải đáp

Định hướng nghề bền vững cho nam sinh THPT kiếm hơn 500.000đ/ ngày - Ảnh 2.

Nam sinh THPT cho biết đã kiếm được thu nhập từ việc "cày" game, mong muốn tìm kiếm những ngành học liên quan sở thích này.

ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao, nhấn mạnh về tính bền vững của nghề nghiệp và sự phù hợp với độ tuổi. Đây là thời điểm và lứa tuổi tốt nhất để em tập trung toàn bộ vào việc học nhằm xây dựng chuyên môn vững chắc. Có thể kiếm thêm thu nhập song vẫn phải đảm bảo việc học tập tốt. 

"Bình thường em rất ít khi tham gia các hoạt động cuối tuần, vô tình hôm nay tham gia thì gặp được các thầy cô tư vấn rất tận tình. Em cũng cảm thấy mình được truyền thêm động lực và nghiêm túc học tập hơn" - Thông vui mừng cho biết.

Đào tạo "đúng" và "trúng" nhu cầu của thị trường

Trao đổi về vấn đề làm sao để sinh viên ra trường có việc làm ngay, TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường CĐ Lý Tự Trọng, khẳng định doanh nghiệp chính là "chìa khóa vàng".

Theo TS Việt, doanh nghiệp là đơn vị sử dụng lao động. Doanh nghiệp nắm rất rõ những nhu cầu về kỹ năng, công nghệ, tiêu chuẩn. Khi doanh nghiệp tham gia cùng nhà trường trong xây dựng chương trình đào tạo sẽ giúp nhà trường rút ngắn thời gian, đào tạo "đúng" và "trúng" nhu cầu của thị trường lao động.

"Doanh nghiệp chính là cầu nối vàng quyết định gắn kết nhà trường và thị trường lao động. Khi có doanh nghiệp tham gia góp ý vào chương trình đào tạo, giảng viên cũng sẽ có cơ hội học tập và cập nhật thêm nhiều kiến thức" - TS Viết cho biết thêm.

Định hướng nghề bền vững cho nam sinh THPT kiếm hơn 500.000đ/ ngày - Ảnh 3.

Định hướng nghề bền vững cho nam sinh THPT kiếm hơn 500.000đ/ ngày - Ảnh 4.

Học sinh, sinh viên quan tâm về những công việc có tính bền vững

 

