Bật mí "chuyện tình" của Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng

Nhà sản xuất phim "Bẫy tiền" ngày 23-3 tung trailer mới của phim. Mở đầu bằng không khí kịch tính, các mối quan hệ chồng chéo và những tình huống đặt nhân vật vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tiền trở thành "cái bẫy" khó thoát với nhân vật trung tâm là Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát đóng).

Ngoài cặp đôi Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng, phim còn có sự tham gia: Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi…

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng vào hai một cặp đôi yêu nhau nồng nàn

Tuy nhiên, Đăng Thức lại bị rơi vào vòng xoáy "bẫy tiền"

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết: "Nhiều nghi vấn xoay quanh việc phim phải chỉnh sửa vào phút chót vì nội dung nhạy cảm hoặc nặng đô, trong đó bản thân tôi cũng từng quan ngại về cách vận hành "app lừa đảo" trong phim quá cụ thể và có nguy cơ trở thành "giáo trình" cho tội phạm.

Sau buổi công chiếu được diễn ra, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như các góp ý hữu ích và đúng đắn nhằm giúp cho bản phim có thể tốt hơn, đồng thời tránh được các rủi ro nhạy cảm không đáng có. Vì vậy ê-kíp đã đưa ra quyết định khó khăn là lùi lịch chiếu để chỉnh sửa bản phim".

Cô nói thêm nếu những năm trước, các yếu tố lừa đảo công nghệ và AI trong kịch bản có thể được xem là những giả thuyết xa lạ thì sự bùng nổ của chúng trong thời gian qua đã biến câu chuyện của phim trở thành một phần của thực tại. Vì vậy, cả ê-kíp đã thống nhất, chọn ra mắt vào thời điểm này.

Đồng quan điểm, đạo diễn Oscar Dương khẳng định việc thay đổi lịch chiếu là một lựa chọn cần thiết để mang đến cho khán giả một phiên bản chất lượng.

Đăng Thức bị một "app lừa đảo" thao túng

Và chìm sâu vào vòng xoáy khó thoát

"Bẫy tiền" khai thác câu chuyện mà ở đó các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng, lừa lọc và những lựa chọn đầy rủi ro. Phim từng được công bố chiếu vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, sau buổi công chiếu ra mắt truyền thông, phim công bố hoãn lại.