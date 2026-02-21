Liên Bỉnh Phát - Băng Di: Tết bình yên bên gia đình!

Diễn viên Băng Di: Mai Vàng là thành quả đặt biệt

Nữ diễn viên Băng Di thắng tượng Mai Vàng lần thứ 31-2026 nhờ vai Thương trong phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn. Thương là con gái bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương thủ diễn), vì sai lầm tuổi trẻ mà mang thai trước khi kết hôn. Lần đầu làm mẹ và còn là sự cố ngoài ý muốn, Thương bị trầm cảm sau sinh và bé Su - con của Thương, cũng do một tay bà Hậu lo từng miếng ăn giấc ngủ.

Băng Di chia sẻ thời điểm nhận tượng Mai Vàng

Băng Di hạnh phúc khi được xướng tên chiến thắng

Băng Di lột tả tốt hình ảnh một cô gái lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ nhưng lại vấp ngã làm mẹ buồn, giận. Về sau, Thương mong mỏi được hàn gắn cùng con gái, chuộc lỗi với mẹ. Những chuyển biến tâm lý nhân vật được Băng Di thể hiện cảm xúc, tự nhiên, không gượng ép.

"Tôi vô cùng hạnh phúc, lâng lâng khi lần đầu được xướng tên chiến thắng tại Giải Mai Vàng. Lúc quay phim, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được vinh dự này, chỉ cố gắng làm hết sức có thể. Khi tham dự cinetour với đoàn phim, tôi thấy khán giả thích phim, thích vai diễn của mình là đã rất vui. Giải thưởng là động lực lớn, nhắc nhở tôi tâm huyết hơn, cháy hơn trong thời gian tới để không phụ lòng khán giả bầu chọn" - Băng Di thổ lộ.

Cô cho biết hiện đang có một dự án phim đang ở giai đoạn thảo luận về nội dung kịch bản, khá thú vị, gai góc. Chắc chắn, sau Giải Mai Vàng, cô sẽ hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn và năm sau chắc chắn cố gắng tham gia thêm một hoặc hai dự án phim nếu đủ sức và đủ duyên.

"Tết Bính Ngọ, tôi về quê từ ngày 29 âm lịch, đón giao thừa theo truyền thống gia đình, cùng quây quần đón năm mới. Tôi mừng tuổi cha mẹ, chúc một năm bình an" - Băng Di kể.

Băng Di sẽ hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn sau chiến thắng Giải Mai Vàng

Cô nói rằng có một mong ước lớn là cha mẹ luôn khỏe mạnh, ở bên cạnh mình lâu hơn. "Cha mẹ tôi không nghĩ tôi sẽ phát triển được ở lĩnh vực điện ảnh bởi gia đình không ai làm nghệ thuật. Họ chỉ mong tôi làm công nhân viên chức, tượng Mai Vàng là một thành quả nhỏ chứng minh cho cha mẹ yên tâm về con đường tôi đang tiến bước" - Băng Di thổ lộ.

Liên Bỉnh Phát: Một năm "thập cẩm"!

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát được xướng tên hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại Mai Vàng lần thứ 31-2026 nhờ vai dịch giả Khang trong phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê.

Phim lấy bối cảnh khu chung cư cũ tại Sài Gòn những năm 1980, nơi Khang vừa chuyển đến làm việc. Tại đây, anh đã gặp gỡ nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng trong chung cư.

Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hoá.

Liên Bỉnh Phát trải lòng khoảnh khắc được xướng tên chiến thắng tượng Mai Vàng

Liên Bỉnh Phát vai Khang trong "Quán Kỳ Nam"

Liên Bỉnh Phát khắc họa tinh tế, cảm xúc nhân vật Khang, thể hiện những chuyển biến tình cảm chàng trai trẻ với một phụ nữ đầy sức hút như Kỳ Nam.

"Đây là lần đầu tiên tôi được vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng và có được chiến thắng ngoài mong đợi nên cảm xúc lâng lâng. Trước đó, tôi may mắn có được một vài giải thưởng quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên có được chiến thắng của giải thưởng lớn và uy tín như Mai Vàng. Tôi thấy rất vinh dự" - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Anh nói thêm tượng Mai Vàng là giải thưởng khán giả yêu thương bình chọn cho anh và điều này giúp anh có niềm tin rằng hành trình mình đi không cô đơn, luôn có bạn đồng hành ủng hộ. Trong năm nay, anh tập trung vào điện ảnh, ra mắt 2 phim dự kiến vào quý một và hai.

Một dự án điện ảnh "Bẫy tiền" đã hoãn ra mắt từ năm 2025 và một là dự án phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

Liên Bỉnh Phát nhận định năm 2026 sẽ là năm "thập cẩm" với riêng anh

Bởi không chỉ thể hiện vai trò diễn viên mà còn là ca sĩ và là đại biểu tham gia các tọa đàm giao lưu văn hóa

"Năm 2026, tôi có cơ hội tham gia các tọa đàm giao lưu văn hóa Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc). Đây là hoạt động mới mẻ, chưa tham gia bao giờ. Sau Tết, tôi còn có một show lưu diễn ở bên Úc. Tôi cũng mong muốn trong năm có được một vai phản diện thật ngầu và có chiều sâu. Có thể nói, 2026 là một năm "thập cẩm" với riêng tôi" - Liên Bỉnh Phát hé lộ.

Anh kể mùa Xuân năm nào cũng ưu tiên khoảng thời gian này cho gia đình bởi cả năm tất bật với công việc nên cố gắng dành những ngày nghỉ Tết trọn vẹn bên người thân.

Sau khoảng 4-5 ngày nghỉ, anh sẽ trở lại TP HCM bắt đầu vào guồng công việc.



