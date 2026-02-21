HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Liên Bỉnh Phát - Băng Di: Tết bình yên bên gia đình!

Minh Khuê. Ảnh: BTC + NVCC

(NLĐO) - Băng Di và Liên Bỉnh Phát thắng hạng mục "Nam - nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng 2026.

Diễn viên Băng Di: Mai Vàng là thành quả đặt biệt

Nữ diễn viên Băng Di thắng tượng Mai Vàng lần thứ 31-2026 nhờ vai Thương trong phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn. Thương là con gái bà Hậu (nghệ sĩ Việt Hương thủ diễn), vì sai lầm tuổi trẻ mà mang thai trước khi kết hôn. Lần đầu làm mẹ và còn là sự cố ngoài ý muốn, Thương bị trầm cảm sau sinh và bé Su - con của Thương, cũng do một tay bà Hậu lo từng miếng ăn giấc ngủ.

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 1.

Băng Di chia sẻ thời điểm nhận tượng Mai Vàng

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 2.

Băng Di hạnh phúc khi được xướng tên chiến thắng

Băng Di lột tả tốt hình ảnh một cô gái lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ nhưng lại vấp ngã làm mẹ buồn, giận. Về sau, Thương mong mỏi được hàn gắn cùng con gái, chuộc lỗi với mẹ. Những chuyển biến tâm lý nhân vật được Băng Di thể hiện cảm xúc, tự nhiên, không gượng ép.

"Tôi vô cùng hạnh phúc, lâng lâng khi lần đầu được xướng tên chiến thắng tại Giải Mai Vàng. Lúc quay phim, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được vinh dự này, chỉ cố gắng làm hết sức có thể. Khi tham dự cinetour với đoàn phim, tôi thấy khán giả thích phim, thích vai diễn của mình là đã rất vui. Giải thưởng là động lực lớn, nhắc nhở tôi tâm huyết hơn, cháy hơn trong thời gian tới để không phụ lòng khán giả bầu chọn" - Băng Di thổ lộ.

Cô cho biết hiện đang có một dự án phim đang ở giai đoạn thảo luận về nội dung kịch bản, khá thú vị, gai góc. Chắc chắn, sau Giải Mai Vàng, cô sẽ hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn và năm sau chắc chắn cố gắng tham gia thêm một hoặc hai dự án phim nếu đủ sức và đủ duyên.

"Tết Bính Ngọ, tôi về quê từ ngày 29 âm lịch, đón giao thừa theo truyền thống gia đình, cùng quây quần đón năm mới. Tôi mừng tuổi cha mẹ, chúc một năm bình an" - Băng Di kể.

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 3.

Băng Di sẽ hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn sau chiến thắng Giải Mai Vàng

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 4.

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 5.

Cô nói rằng có một mong ước lớn là cha mẹ luôn khỏe mạnh, ở bên cạnh mình lâu hơn. "Cha mẹ tôi không nghĩ tôi sẽ phát triển được ở lĩnh vực điện ảnh bởi gia đình không ai làm nghệ thuật. Họ chỉ mong tôi làm công nhân viên chức, tượng Mai Vàng là một thành quả nhỏ chứng minh cho cha mẹ yên tâm về con đường tôi đang tiến bước" - Băng Di thổ lộ.

Liên Bỉnh Phát: Một năm "thập cẩm"!

Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát được xướng tên hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại Mai Vàng lần thứ 31-2026 nhờ vai dịch giả Khang trong phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê.

Phim lấy bối cảnh khu chung cư cũ tại Sài Gòn những năm 1980, nơi Khang vừa chuyển đến làm việc. Tại đây, anh đã gặp gỡ nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng trong chung cư.

Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hoá.

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 6.

Liên Bỉnh Phát trải lòng khoảnh khắc được xướng tên chiến thắng tượng Mai Vàng

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 7.

Liên Bỉnh Phát vai Khang trong "Quán Kỳ Nam"

Liên Bỉnh Phát khắc họa tinh tế, cảm xúc nhân vật Khang, thể hiện những chuyển biến tình cảm chàng trai trẻ với một phụ nữ đầy sức hút như Kỳ Nam.

"Đây là lần đầu tiên tôi được vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng và có được chiến thắng ngoài mong đợi nên cảm xúc lâng lâng. Trước đó, tôi may mắn có được một vài giải thưởng quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên có được chiến thắng của giải thưởng lớn và uy tín như Mai Vàng. Tôi thấy rất vinh dự" - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Anh nói thêm tượng Mai Vàng là giải thưởng khán giả yêu thương bình chọn cho anh và điều này giúp anh có niềm tin rằng hành trình mình đi không cô đơn, luôn có bạn đồng hành ủng hộ. Trong năm nay, anh tập trung vào điện ảnh, ra mắt 2 phim dự kiến vào quý một và hai.

Một dự án điện ảnh "Bẫy tiền" đã hoãn ra mắt từ năm 2025 và một là dự án phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 8.

Liên Bỉnh Phát nhận định năm 2026 sẽ là năm "thập cẩm" với riêng anh

BÀI XUÂN ONLINE NGÀY 21-2 (MÙNG 5 TẾT). TỰA: Liên Bỉnh Phát – Băng Di: Tết bình yên bên gia đình! - Ảnh 9.

Bởi không chỉ thể hiện vai trò diễn viên mà còn là ca sĩ và là đại biểu tham gia các tọa đàm giao lưu văn hóa

"Năm 2026, tôi có cơ hội tham gia các tọa đàm giao lưu văn hóa Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc). Đây là hoạt động mới mẻ, chưa tham gia bao giờ. Sau Tết, tôi còn có một show lưu diễn ở bên Úc. Tôi cũng mong muốn trong năm có được một vai phản diện thật ngầu và có chiều sâu. Có thể nói, 2026 là một năm "thập cẩm" với riêng tôi" - Liên Bỉnh Phát hé lộ.

Anh kể mùa Xuân năm nào cũng ưu tiên khoảng thời gian này cho gia đình bởi cả năm tất bật với công việc nên cố gắng dành những ngày nghỉ Tết trọn vẹn bên người thân. 

Sau khoảng 4-5 ngày nghỉ, anh sẽ trở lại TP HCM bắt đầu vào guồng công việc.


Tin liên quan

Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Càng lặng lẽ, vai diễn càng có sức nặng

Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Càng lặng lẽ, vai diễn càng có sức nặng

(NLĐO)- "Thắng đậm" tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, diễn viên Liên Bỉnh Phát chính là lời đáp cho câu hỏi "Làm sao để thành công?"

Liên Bỉnh Phát ôm chầm Ngọc Kayla khi thắng Giải Mai Vàng 2025

(NLĐO) - Liên Bỉnh Phát đã bày tỏ cảm xúc vui sướng khi được xướng tên chiến thắng tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Chồng sắp cưới của Băng Di hạnh phúc khi cô thắng Mai Vàng

(NLĐO) - Doanh nhân Justin Chiêm cười hạnh phúc, cầm hoa cho diễn viên Băng Di trong lúc cô bận rộn chụp ảnh, trả lời phỏng vấn, quay hình…

Băng Di diễn viên Liên Bỉnh Phát Tết Bính Ngọ 2026 Giải Mai Vàng 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo